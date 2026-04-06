【愛媛・松山・リラクゼーション】P・SPO epi×あしカラダ 紹介キャンペーン開催中

キャンペーン概要

株式会社三福ホールディングス

愛媛・松山エリアで人気の脱毛サロン「P・SPO epi大街道店」とリラクゼーションサロン「あしカラダ」によるコラボキャンペーンを実施。

キャンペーン内容

■P・SPO epi松山大街道店(https://pspo.jp/epi/)に来店し、友人を紹介した方に

→ あしカラダで使える1,000円OFFチケットをプレゼント

■チケット対象店舗：あしカラダ松山大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)/あしカラダ松山空港通店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000403924/)

■※他割引との併用は不可

キャンペーン期間

■２０２６年3月1日～4月30日

P・SPO epiの特徴

■ 専門スタッフによる施術（セルフではない）

■ 初めてでも安心の丁寧な対応

■会員以外も利用可能

店舗情報

店舗：P・SPO epi松山大街道店(https://beauty.pspo.jp/epiokaido.html)

所在地：愛媛県松山市大街道1丁目4-1高木ビル1階

営業時間：年中無休(男性女性毎日予約可能)

TEL：089-9055-8615

あしカラダの人気メニューについて

全身揉みほぐし

■ 60分(\3,700)

■ 90分(\5,400)

■ 120分(\7,000)

アジア式(足裏クリーム)

■ 30分(\2,600)

■ 60分(\5,000

英国式(オイル)

■ 30分(\3,100)

■ 60分(\6,100)

アロマテラピー(女性限定)

■ 60分(\5,300)

■ 90分(\8,000)

■ 120分(\10,200)

※その他のメニューもございます。詳細を知りたい方ははお問い合わせください。

会社情報

店舗名：あしカラダ松山大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)

所在地：愛媛県松山市二番町3-8-21久保豊二番町ビル2階

営業時間：10:00～25:00(最終受付24時)

TEL：0120-695-427

店舗名：あしカラダ松山空港通り店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000403924/)

所在地：愛媛県松山市空港通1丁目15-1

営業時間：10：00～23：00(最終受付22時)

TEL：0120-695-427

その他：駐車場完備(約20台)、P・SPO空港店(https://pspo.jp/kuukou/)/P・stretch(https://stretch.pspo.jp/)/P・SPO epi空港店(https://pspo.jp/epi/)(3/5New Open)併設

会社概要

株式会社三福テンダーネス代表取締役社長 村上 晃平

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3

担当：大内圭介/鎌倉令羅

TEL：0120-695-427

当サロンは今後も、お客様一人ひとりに寄り添いながら、心と身体を癒すサービスの充実に努めてまいります。ぜひこの機会に、進化した癒しの空間をご体感ください。