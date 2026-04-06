【愛媛・松山・リラクゼーション】P・SPO epi×あしカラダ 紹介キャンペーン開催中
キャンペーン概要
愛媛・松山エリアで人気の脱毛サロン「P・SPO epi大街道店」とリラクゼーションサロン「あしカラダ」によるコラボキャンペーンを実施。
キャンペーン内容
■P・SPO epi松山大街道店(https://pspo.jp/epi/)に来店し、友人を紹介した方に
→ あしカラダで使える1,000円OFFチケットをプレゼント
■チケット対象店舗：あしカラダ松山大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)/あしカラダ松山空港通店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000403924/)
■※他割引との併用は不可
キャンペーン期間
■２０２６年3月1日～4月30日
P・SPO epiの特徴
■ 専門スタッフによる施術（セルフではない）
■ 初めてでも安心の丁寧な対応
■会員以外も利用可能
店舗情報
店舗：P・SPO epi松山大街道店(https://beauty.pspo.jp/epiokaido.html)
所在地：愛媛県松山市大街道1丁目4-1高木ビル1階
営業時間：年中無休(男性女性毎日予約可能)
TEL：089-9055-8615
あしカラダの人気メニューについて全身揉みほぐし
■ 60分(\3,700)
■ 90分(\5,400)
■ 120分(\7,000)
アジア式(足裏クリーム)
■ 30分(\2,600)
■ 60分(\5,000
英国式(オイル)
■ 30分(\3,100)
■ 60分(\6,100)
アロマテラピー(女性限定)
■ 60分(\5,300)
■ 90分(\8,000)
■ 120分(\10,200)
※その他のメニューもございます。詳細を知りたい方ははお問い合わせください。
会社情報
店舗名：あしカラダ松山大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)
所在地：愛媛県松山市二番町3-8-21久保豊二番町ビル2階
営業時間：10:00～25:00(最終受付24時)
TEL：0120-695-427
店舗名：あしカラダ松山空港通り店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000403924/)
所在地：愛媛県松山市空港通1丁目15-1
営業時間：10：00～23：00(最終受付22時)
TEL：0120-695-427
その他：駐車場完備(約20台)、P・SPO空港店(https://pspo.jp/kuukou/)/P・stretch(https://stretch.pspo.jp/)/P・SPO epi空港店(https://pspo.jp/epi/)(3/5New Open)併設
会社概要株式会社三福テンダーネス代表取締役社長 村上 晃平
所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3
担当：大内圭介/鎌倉令羅
TEL：0120-695-427
当サロンは今後も、お客様一人ひとりに寄り添いながら、心と身体を癒すサービスの充実に努めてまいります。ぜひこの機会に、進化した癒しの空間をご体感ください。