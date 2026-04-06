【横浜高島屋】この時期だけの「春グルメ」が勢揃い！ 期間限定のスウィーツやお惣菜など春を感じるグルメをどうぞ！

「春スウィーツ」

株式会社高島屋

【期間限定】［アンリ・シャルパンティエ］春のガトー・キュイ・アソート S 1,944 円

■地下1階 Foodies’ Port1 洋菓子

兵庫県産“二郎いちご”の優しい甘さと香りの「いちごフィナンシェ」、抹茶“さみどり”を使用したコク深い味わいの「錦抹茶フィナンシェ」、クッキー生地もクリームも桜の味を楽しめる「ラング・ド・シャ<さくら>」の春限定焼き菓子3種と、世界一の販売数を誇る「フィナンシェ」、8種類の味わいを楽しめるひと口サイズの「プティ・ガトー」の詰合せです。桜と苺を散りばめたパッケージからも春らしさを感じていただけます。※4月末までの販売予定。

【期間限定】［ベルン］マーガレット（2個入） 540 円

■地下1階 Foodies’ Port1 洋菓子

ほのかな甘さに包まれて、ふわっとひろがるまろやかなコク。アーモンドパウダーと卵黄を使って、黄色いマーガレットをイメージして焼き上げました。

【期間限定】［ラ・マーレ・ド・チャヤ］さくらロール 550円

■地下1階 Foodies’ Port1 洋菓子

やさしい甘さの桜餡クリームをふんわりとした生地で巻き上げました。アクセントに桜の塩漬けを添えた、春限定のロールケーキです。

【期間限定】［彩雲堂］はな桜（2個入り） 540円

■地下1階 Foodies’ Port1 銘菓百選

白餡に桜葉を加えた桜あんを、淡い桜色に染めたつくね芋の生地で包み蒸しあげました。表面に一片の桜の花びらを添えた、季節の薯蕷饅頭です。

【期間限定】［浅草むぎとろ］やまいも入り 桜かすてら 324円

■地下1階 Foodies’ Port1 銘菓百選

国産桜葉塩漬とやまいもを生地に練りこんだ、さくら香るしっとりした食感の「かすてら」です。

【期間限定】［東京會舘］プティガトー さくら 1,350円

■地下1階 Foodies’ Port1 銘菓百選

毎年好評の桜のクッキー。入学・就職など幅広い用途でのギフトにおすすめです。

口いっぱいに広がる春の味 「春のお惣菜」

【高島屋限定】［皇朝］春の中華幕の内弁当（1折） 1,680円

■地下1階 Foodies’ Port1 惣菜

春キャベツの回鍋肉や豆苗干し豆腐和え、ちりめんじゃこ高菜炒飯など春が旬の食材をメインにした中華幕の内弁当です。

※4月30日（木）まで。

【期間限定】［美濃吉］京都産筍と鳴門若布の若竹煮（100g） 1,188円

■地下1階 Foodies’ Port1 惣菜

京都産筍と鳴門産若布、国産のフキを店内厨房で炊き上げました。

筍のさくっと歯切れのよい食感と、若布のなめらかな舌触りが絶妙です。

【期間限定】［能登屋］春キャベコーン（1個） 216円

■地下1階 Foodies’ Port1 惣菜

柔らかい春キャベツがたっぷり入ったヘルシーなさつま揚げです。

※4月14日（火）まで。

※写真はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※数に限りのある商品がございます。売り切れの節はご容赦ください。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111