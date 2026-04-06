伝説のアルバムが手元で蘇る。M.Craftsman、公式ライセンス商品『With The Beatles』iPhoneケースをAmazonにて販売開始

M.Craftsman Japan株式会社

スマートフォンアクセサリーを展開する M.Craftsman は、ザ・ビートルズの象徴的なアルバム『With The Beatles』のデザインを採用したiPhoneケースを、日本国内公式ライセンス商品としてAmazon.co.jpにて販売開始いたしました 。

【販売ページ（Amazon）】

https://amzn.asia/d/02mxDLmK

■ 商品の背景とコンセプト

この限定モデルのiPhoneケースは、アルバム『With The Beatles』の象徴的なモノクロジャケットを採用しています 。現代のファンのための「永遠のクラシック」として、バンドの伝説的なポートレートを日常に刻み込み、彼らの黄金期を称える特別なデザインに仕上げました 。

■ 商品の特長

立体感のある二重プリント技術 精巧な二重プリント（Double-Layered Printing）を施すことで、メンバーの表情を細部まで鮮やかに、深みのある立体感とともに再現しています 。

ぴったりフィットしてしっかり保護 硬質なポリカーボネートの背面と、柔らかく柔軟なTPU素材の側面を組み合わせたハイブリッド構造を採用しています 。 スリムで軽量なフォルムながら、衝撃を吸収しスマートフォンを保護します 持ちやすさ（グリップ感）に優れ、スタイリッシュかつ耐久性のある設計です 。

いつまでも続くクリアな美しさ 高度な「黄ばみ防止コーティング」を施し、紫外線や日常の使用による変色を防止します 。 象徴的なデザインを、長期間にわたって鮮明でクリアなまま保つことができます

最新機種への対応とMagSafe互換

MagSafeに対応しており、快適なワイヤレス充電が可能です 。

iPhone 16 Pro & 16 Pro Max、iPhone 17 Pro & 17 Pro Max、およびiPhone Airの各モデルに対応しています 。

■ 商品概要

商品名：The Beatles iPhoneケース | ウィズ・ザ・ビートルズ

対応機種：iPhone 16 Pro / 16 Pro Max、iPhone 17 Pro / 17 Pro Max、iPhone Air

主な仕様：MagSafe対応、日本国内公式ライセンス商品

販売チャネル：Amazon.co.jp（https://amzn.asia/d/02mxDLmK）

【M.Craftsmanについて】

M.Craftsmanは、革新的なデザインと機能性を融合させたスマートフォンアクセサリーを提供しています。今回の『With The Beatles』モデルのように、文化的なアイコンとテクノロジーを繋ぐプロダクトを世界中のユーザーにお届けします。

【本件に関するお問い合わせ先】

LOFT、TSUTAYA書店、HANDSなどの場所で定期的にポップアップイベントを開催いたします。詳細は最新情報をご確認ください。弊社製品の販売代理店や販売パートナーにご興味のある方は、日本の販売代理店AREAまでお問い合わせください。