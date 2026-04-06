海洋用バッテリー市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、規模、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは2026年4月に、海洋用バッテリー市場に関する調査レポートを発表した。本レポートは、バッテリー別（リチウムイオン、燃料電池、鉛蓄電池、ニッケルカドミウム、ナトリウム系）、容量別（100Ah未満、100～250Ah、250Ah超）、設計別（全固体電池、フローバッテリー）、用途別（防衛、商業）に基づく市場セグメンテーションを提示し、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会、および予測を示すものである。本レポートは海洋用バッテリー市場の将来評価を提供し、成長要因、市場機会、課題および脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
海洋用バッテリー市場の概要
海洋用バッテリーとは、ボート、船舶、その他の水上輸送機器における電気システムに電力を供給するために設計された専用のエネルギー貯蔵システムである。エンジン始動、船内電子機器の稼働、照明、航法、通信装置などの補助システムを支えるために、信頼性の高い電力を提供する。海洋用バッテリーは、振動、湿気、温度変動といった過酷な環境条件に耐えるよう設計されている。代表的な種類には鉛蓄電池（液式、AGM、ゲル）およびリチウムイオン電池があり、それぞれ性能、寿命、保守要件が異なる。これらのバッテリーは、レクリエーション用途および商業用船舶の双方において不可欠である。電動およびハイブリッド型の海洋推進システムの採用拡大により、高容量かつ先進的な海洋用バッテリーの需要がさらに高まっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、海洋用バッテリー市場規模は2025年に17億米ドルであった。また、2035年末までに69億米ドルに達すると予測される。さらに、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は約16.7%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038417
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346154/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な海洋用バッテリー市場分析によれば、海洋電動化の需要拡大、海洋用途での利用増加、船舶の急速な電動化、厳格な環境規制および脱炭素目標を背景として、市場規模は拡大すると見込まれる。海洋用バッテリー市場における主な企業には、Akasol AG、EnerSys、Exide Industries Ltd.、HBL Power Systems Ltd.、Johnson Controls International、Leclanché SA、Saft Groupe S.A.、Siemens AG、Systems Sunlight SA、Wärtsilä Oyj Abpが含まれる。
本海洋用バッテリー市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えている。
目次
● 各国における海洋用バッテリー市場規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 世界の海洋用バッテリー市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（2035年まで、日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：バッテリー別、容量別、設計別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
海洋用バッテリー市場の概要
海洋用バッテリーとは、ボート、船舶、その他の水上輸送機器における電気システムに電力を供給するために設計された専用のエネルギー貯蔵システムである。エンジン始動、船内電子機器の稼働、照明、航法、通信装置などの補助システムを支えるために、信頼性の高い電力を提供する。海洋用バッテリーは、振動、湿気、温度変動といった過酷な環境条件に耐えるよう設計されている。代表的な種類には鉛蓄電池（液式、AGM、ゲル）およびリチウムイオン電池があり、それぞれ性能、寿命、保守要件が異なる。これらのバッテリーは、レクリエーション用途および商業用船舶の双方において不可欠である。電動およびハイブリッド型の海洋推進システムの採用拡大により、高容量かつ先進的な海洋用バッテリーの需要がさらに高まっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、海洋用バッテリー市場規模は2025年に17億米ドルであった。また、2035年末までに69億米ドルに達すると予測される。さらに、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は約16.7%で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な海洋用バッテリー市場分析によれば、海洋電動化の需要拡大、海洋用途での利用増加、船舶の急速な電動化、厳格な環境規制および脱炭素目標を背景として、市場規模は拡大すると見込まれる。海洋用バッテリー市場における主な企業には、Akasol AG、EnerSys、Exide Industries Ltd.、HBL Power Systems Ltd.、Johnson Controls International、Leclanché SA、Saft Groupe S.A.、Siemens AG、Systems Sunlight SA、Wärtsilä Oyj Abpが含まれる。
本海洋用バッテリー市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えている。
目次
● 各国における海洋用バッテリー市場規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 世界の海洋用バッテリー市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（2035年まで、日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：バッテリー別、容量別、設計別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル