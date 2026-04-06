Google公式情報と海外SEOメディアをもとに、東京SEOメーカーAIO戦略室が3月コアアップデート「March 2026 core update」の現時点の動向と自社の見解を解説する動画を公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346163/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【2026年3月Googleコアアップデート解説】Google公式・海外SEOメディア・東京SEOメーカーの見解を整理」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
本動画は、Google公式発表および公開されている海外SEOメディアの情報をもとに、2026年3月コアアップデートの初期動向を整理したものです。
それを踏まえて、弊社の見解も述べています。
なお、コアアップデートはロールアウト期間中または完了直後のため、今後観測状況が変化する可能性があります。
◎Youtube動画
https://youtu.be/HS3QP81PMbU
2026年3月27日、Googleのコアアップデートが開始されました。
今回の動画では、Google公式情報とアメリカの主要SEOメディアの報道をもとに、現時点でわかっている内容をわかりやすく整理しています。
さらに動画後半では、東京SEOメーカーとしての見解と推測も交えながら、今後どのようにこのアップデートを捉え、どんな対策を取るべきかを解説しています。
今回のテーマは以下の4点です。
・Googleは今回のコアアップデートについて何を伝えているのか
・海外の主要SEOメディアはどう報じているのか
・今やるべきSEO対応は何か
・東京SEOメーカーとしての見解と今後の方向性
Googleは今回のアップデートについて、検索ユーザーにとってより関連性が高く、満足度の高いコンテンツを適切に評価するための通常のアップデートであると説明しています。
一方で、現場レベルでは大きな順位変動や不安定な検索結果も観測されており、2026年の検索環境がさらに大きく変化している可能性も見えてきました。
動画内では、次のようなポイントも詳しく解説しています。
・March 2026 core update の基本情報
・February 2026 Discover update、March 2026 spam update との違い
・Search Engine Land、Search Engine Journal、Search Engine Roundtable の論調
・「relevant」「satisfying」「all types of sites」というGoogleの重要表現
・今すぐ大規模修正をすべきではない理由
・Search Consoleで確認すべきポイント
・独自性、有用性、満足度を高めるコンテンツ改善の考え方
・動画やSNSを含めたエンティティ強化の重要性
今回のアップデートは、単なる順位変動として片付けるのではなく、これからのSEO、AIO、LLMOをどう設計するかを見直す大きなきっかけになるはずです。
Google検索の変化を正しく読み解きたい方、海外SEOメディアの最新動向を押さえたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
==========================================
01:19 Google公式は何を言っているのか
02:51 今回のコアアップデートは何が「特別」なのか
04:02 アメリカの主要SEOメディアはどう報じているのか
05:16 Googleの説明文をどう読むか
06:21 今回のアップデートで何が重要になるのか
07:24 今やるべきこと
08:31 弊社の見解と推測
09:52 まとめ
==========================================
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【関連動画】
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SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【2026年3月Googleコアアップデート解説】Google公式・海外SEOメディア・東京SEOメーカーの見解を整理」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
本動画は、Google公式発表および公開されている海外SEOメディアの情報をもとに、2026年3月コアアップデートの初期動向を整理したものです。
それを踏まえて、弊社の見解も述べています。
なお、コアアップデートはロールアウト期間中または完了直後のため、今後観測状況が変化する可能性があります。
◎Youtube動画
https://youtu.be/HS3QP81PMbU
2026年3月27日、Googleのコアアップデートが開始されました。
今回の動画では、Google公式情報とアメリカの主要SEOメディアの報道をもとに、現時点でわかっている内容をわかりやすく整理しています。
さらに動画後半では、東京SEOメーカーとしての見解と推測も交えながら、今後どのようにこのアップデートを捉え、どんな対策を取るべきかを解説しています。
今回のテーマは以下の4点です。
・Googleは今回のコアアップデートについて何を伝えているのか
・海外の主要SEOメディアはどう報じているのか
・今やるべきSEO対応は何か
・東京SEOメーカーとしての見解と今後の方向性
Googleは今回のアップデートについて、検索ユーザーにとってより関連性が高く、満足度の高いコンテンツを適切に評価するための通常のアップデートであると説明しています。
一方で、現場レベルでは大きな順位変動や不安定な検索結果も観測されており、2026年の検索環境がさらに大きく変化している可能性も見えてきました。
動画内では、次のようなポイントも詳しく解説しています。
・March 2026 core update の基本情報
・February 2026 Discover update、March 2026 spam update との違い
・Search Engine Land、Search Engine Journal、Search Engine Roundtable の論調
・「relevant」「satisfying」「all types of sites」というGoogleの重要表現
・今すぐ大規模修正をすべきではない理由
・Search Consoleで確認すべきポイント
・独自性、有用性、満足度を高めるコンテンツ改善の考え方
・動画やSNSを含めたエンティティ強化の重要性
今回のアップデートは、単なる順位変動として片付けるのではなく、これからのSEO、AIO、LLMOをどう設計するかを見直す大きなきっかけになるはずです。
Google検索の変化を正しく読み解きたい方、海外SEOメディアの最新動向を押さえたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
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01:19 Google公式は何を言っているのか
02:51 今回のコアアップデートは何が「特別」なのか
04:02 アメリカの主要SEOメディアはどう報じているのか
05:16 Googleの説明文をどう読むか
06:21 今回のアップデートで何が重要になるのか
07:24 今やるべきこと
08:31 弊社の見解と推測
09:52 まとめ
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