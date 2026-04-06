学校？　職場？『「いきたくない」もわるくない？』（どく社）刊行記念の選書フェアを紀伊國屋書店札幌本店で開催！

新生活の「いきたくない」をほぐす選書フェアを開催！

株式会社どく社

株式会社どく社と紀伊國屋書店札幌本店は、4月6日（月）～6月7日（日）に『「いきたくない」もわるくない？』（どく社）刊行記念選書フェアを開催します。

【開催趣旨】

フェア会場の様子

不登校35万人、就転職後のミスマッチ。

春は新生活への期待が高まる一方、新環境がうまく合わずに傷つき、苦しむ人が多い時期でもあります。でも、その傷つき、本当にあなた個人の問題なのでしょうか？

視点を少し変えてみると、社会の課題が見えるかもしれないし、問題そのものが消えてしまうこともあるかもしれません。

期待と不安が交錯する時期に、「いきたくない」あなたで大丈夫と応援し、味方になってくれる本を選ぶフェアを開催します。協力していただくのは、子どもの不登校をはじめ、個人の生きづらさを、社会のなかで考え、たのしく解消していこうと全国415箇所で居場所づくりを広げるトーキョーコーヒー関係者と活動を応援するみなさん。トーキョーコーヒー代表吉田田タカシさんの著書『「いきたくない」もわるくない？ トーキョーコーヒーからはじめる、大人もたのしむ共育のデザイン』（どく社）を囲みながら、みなさんのおすすめ本を50冊超集めて、訪れるだけでワクワク心踊るようなたのしいコーナーをつくってみました。

●定価：2,200円（税込） ●体裁：四六判・並製・168頁 ●発行：どく社

【メイン書籍】

書名：『「いきたくない」もわるくない？ートーキョーコーヒーからはじめる、大人もたのしむ共育のデザイン』

著者：吉田田タカシ

発行：どく社



不登校＝子どもの生きづらさには、ケアする人のケアが必要だった！？

デザイナー・教育書・ミュージシャンとして話題の代表・吉田田タカシさんによる初の本。

大人が人生をたのしみはじめると、子どもも元気に。

生きづらさを共に生きる力に変える白熱のトークライブ！

【書籍情報の詳細】

▶︎版元ドットコム(https://kaiin.hanmoto.com/bd/isbn/978-4-910534-10-7)

▶︎紀伊國屋書店ウェブストア(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1774321176/)

▶︎試し読みは、こちらから(https://hanmoto.tameshiyo.me/9784910534107)

大人が「生きるをたのしむ」フェア！

吉田田タカシさんからのメッセージ：

トーキョーコーヒーとは、「登校拒否」のアナグラム（言葉遊び）。

不登校の生きづらさを抱える子どもたちの声にならない声をきっかけに生まれた、大人がたのしみながら、教育や社会について学び合い、変革に向けた対話を生み出すムーブメントです。

でも、このフェアは「不登校本」のフェアじゃない。

もっと広い。もっと深い。もっとおもしろい。

すべての大人が“自分の人生をたのしみ直すためのフェア”です。

一度しかない人生を、たのしく、自由に、ワクワクしながら生きる。

その姿こそが、子どもたちに受け継ぎたい未来！

そんな価値観とエッセンスを、ぜんぶ詰め込みました。

著者の吉田田タカシさん。アトリエe.f.t.代表、立命館大学客員教授。こども食堂の仕組みを独創的にデザインした「まほうのだがし屋 チロル堂」でグッドデザイン賞の大賞を受賞。デザイナーであり、教育者

【Profile】

教育者、デザイナー、ミュージシャン。二児の父。アトリエe.f.t.代表、トーキョーコーヒー代表、立命館大学特任教授。 兵庫県出身、奈良県在住。大阪芸術大学在学中の1998年、クリエイティブスクール「アトリエe.f.t.」を開校。2021年に「まほうのだがしや チロル堂」を共同代表として設立し、独創的な仕組みが2022年度グッドデザイン大賞(内閣総理大臣賞)を受賞。2022年に教育システムを進化させる対話の場「トーキョーコーヒー」を立ち上げ、現在、約400拠点に広がっている。2025 年、トーキョーコーヒーの仕組みがグッドデザイン賞とキッズデザイン賞奨励賞キッズデザイン協議会会長賞をW受賞。学生時代からロックバンド「DOBERMAN」のボーカルとして活動をつづけ、フジロックフェスティバルや海外フェスなどにも多数出演している。

【開催内容】今じんこさん、石井しこうさん、山田ルイ53世さんなども参加！

どく社×紀伊國屋書店札幌本店『「いきたくない」もわるくない？』(どく社）刊行記念 選書フェア 大人が「生きるをたのしむ」５０冊

フェア会場の様子- メイン選書：トーキョーコーヒーを運営する吉田田タカシさんとアトリエe.f.t.スタッフ、全国のトーキョーコーヒー主宰者、トーキョーコーヒーの応援者が選んだ50冊超の書籍を紹介します。選書内容は、紀伊國屋書店ウェブストアの特設ページからご覧いただけます。▶︎こちらをクリック(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1774321176)わたしたちもコメントを寄せています！今じんこさん（エッセイ漫画家）、石井しこうさん（不登校ジャーナリスト）、おおたとしまささん（教育ジャーナリスト）、山田ルイ53世さん（お笑いコンビ・髭男爵）、青木真兵さん（思想家／人文系私設図書館ルチャ・リブロ）、椿昇さん（現代美術家）、山崎亮さん（studio-L代表）、佐々木信さん（グラフィックデザイナー）、坂本大祐さん（クリエイティブディレクター）、指出一正さん（一般社団法人日本関係人口協会代表理事／株式会社ソトコト代表取締役）、中川和彦さん（スタンダードブックストア）- ご当地トーキョーコーヒーおすすめの10冊！～札幌編～：トーキョーコーヒーは全都道府県、415箇所に地域拠点があります。今回は連携企画として「トーキョーコーヒー札幌 北広島」を運営するNPO法人niconのみなさんが、“ご当地トーキョーコーヒー”として推し本（10冊）を選書。不登校の居場所づくりやフリースクール、地域食堂などの活動もパネルで紹介し、地域の人とのつながりも生まれるフェアにしています。選書を担当したトーキョーコーヒー札幌 北広島を運営するNPO法人niconのメンバー

開催期間：

2026年4月6日（月）～6月7日（日）

開催場所：

紀伊國屋書店札幌本店2F 思想哲学フェア台（札幌市中央区北5条西5-7 sapporo55）

紀伊國屋書店ウェブストアでもフェアを同時開催！

紀伊國屋書店ウェブストアでもフェアを同時開催し、選書された書籍は全国からご購入いただけます。

また選書リストのリーフレットをウェブサイトからご覧いただけます。

▶︎こちらをクリック(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1774321176)

6月7日（日）に刊行記念スペシャルトークライブも開催！

フェアの締めくくりとして、著者の吉田田タカシさんと、ゲストを招いたスペシャルトークライブも開催します。



日時：6月7日（日）14時～15時半

会場：1階インナーガーデン

参加費：無料



大人が「生きるをたのしむ」50冊。

どんな本が集まっているのか、ぜひ会場でご覧ください。

【書籍情報】

書名：『「いきたくない」もわるくない？ートーキョーコーヒーからはじめる、大人もたのしむ共育のデザイン』

著者：吉田田タカシ

ISBN：978-4-910534-10-7 ページ数：168 定価：2,200円（税込） 判型：四六判・並製