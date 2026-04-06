『魔女の旅々』より「イレイナ」が、原作小説第24巻の表紙イラストをもとに立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『魔女の旅々 イレイナ シトラスver. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●魔女の旅々 イレイナ シトラスver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199552&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■魔女の旅々 イレイナ シトラスver. 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：23,980円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：フリュー

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約155mm

【素材】プラスチック

原型制作：モワノー

彩色制作：グラハム仮面

◇『魔女の旅々』の「イレイナ」が小説24巻の表紙イラストをもとに立体化！

フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』より、「イレイナ シトラスver.」が1/6スケールフィギュアで登場！

原作小説第24巻のカバーイラストを忠実に再現。

しゃがんだポーズならではの自然な仕草と、ふとこちらを見つめる可愛らしい表情。

さらに、手に持ったレモンがアクセントとなり、爽やかで印象的なビジュアルを演出しています。

風を感じさせるような髪の流れは、繊細な造形で丁寧に表現。

制服やマントの鮮やかな色彩にもこだわり、イラストの印象そのままを立体で再現しました。

衣装には素材ごとの質感の違いが伝わるよう、シワや立体感を丁寧に造形。

布の柔らかさや張り感まで感じられる仕上がりとなっています。

小説の世界観をそのまま切り取ったようなイレイナを、ぜひお手元でご堪能ください！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：

●魔女の旅々 イレイナ シトラスver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199552&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C) 白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会

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