『魔女の旅々』より「イレイナ」が、原作小説第24巻の表紙イラストをもとに立体化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『魔女の旅々 イレイナ シトラスver. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●魔女の旅々 イレイナ シトラスver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199552&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■魔女の旅々 イレイナ シトラスver. 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：23,980円(税込)
□発売日：2026年11月予定
□ブランド：フリュー
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約155mm
【素材】プラスチック
原型制作：モワノー
彩色制作：グラハム仮面
◇『魔女の旅々』の「イレイナ」が小説24巻の表紙イラストをもとに立体化！
フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』より、「イレイナ シトラスver.」が1/6スケールフィギュアで登場！
原作小説第24巻のカバーイラストを忠実に再現。
しゃがんだポーズならではの自然な仕草と、ふとこちらを見つめる可愛らしい表情。
さらに、手に持ったレモンがアクセントとなり、爽やかで印象的なビジュアルを演出しています。
風を感じさせるような髪の流れは、繊細な造形で丁寧に表現。
制服やマントの鮮やかな色彩にもこだわり、イラストの印象そのままを立体で再現しました。
衣装には素材ごとの質感の違いが伝わるよう、シワや立体感を丁寧に造形。
布の柔らかさや張り感まで感じられる仕上がりとなっています。
小説の世界観をそのまま切り取ったようなイレイナを、ぜひお手元でご堪能ください！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●魔女の旅々 イレイナ シトラスver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199552&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『魔女の旅々』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=22105&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) 白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)