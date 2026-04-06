【JPIセミナー】「九電グループの海外事業の軌跡と変革期における事業戦略 ～成長に向けた新たな企業文化創造への挑戦～」4月17日(金)＜東京開催＞

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、九州電力株式会社 国際室 国際事業戦略グループ長 野田 邦雄 氏を招聘し、九電グループの海外事業の軌跡と変革期における事業戦略について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17651(https://www.jpi.co.jp/seminar/17651?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

<東京開催>

変革期における海外事業戦略 ビジネスモデル変革 企業文化の創造

九電グループの海外事業の軌跡と変革期における事業戦略

～成長に向けた新たな企業文化創造への挑戦～

〔開催日時〕

2026年04月17日(金) 10:00 - 12:00

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

九州電力株式会社

国際室

国際事業戦略グループ長

野田 邦雄 氏

〔講義概要〕

九電グループは、2025年５月に公表した「九電グループ経営ビジョン2035」において、海外事業を成長事業の１つと位置づけ、各国・地域のエネルギー課題の解決に貢献し、持続的な利益成長を図っていく方針である。

今回は、海外事業がどのように歩みを進め、どんな壁に直面し、何を学んできたのか、その軌跡を振り返ると共に、これまでの取組みで得られた教訓を踏まえ、九電グループがHD制へ移行する変革期における海外事業戦略、多様な人材を活かし成長していくための新たな企業文化の創造への挑戦等について詳説する。

〔講義項目〕

1. 海外事業の軌跡

(1) 震災まで

(2) 投資凍結～投資再開

(3) 新たな事業領域への挑戦（送電、廃棄物発電、蓄電等）

2. 現在の海外事業

(1) 海外事業の概要

(2) 組織・人材

3. 今後の展望

(1) 九電グループ経営ビジョン2035

(2) HD制への移行

(3) 海外事業戦略

(4) 新たな企業文化の創造

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,740円（税込）

2名以降：32,740円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17651(https://www.jpi.co.jp/seminar/17651?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。