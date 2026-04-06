【先着500枚】20％OFFクーポン配布＆送料無料「竹炭の洗い水300ml」で春の新生活応援！

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、春の新生活応援企画として、人気商品である送料無料「竹炭の洗い水 300ml」をより多くの方にご体感いただけるよう、20％OFFとなる特別クーポンを2026年4月28日正午まで、先着500枚限定で配布いたします。

＜キャンペーン期間：2026年4月28日（火）正午まで＞

【春の新生活応援】期間限定20％OFFクーポン！お試し送料無料 竹炭の洗い水 300ml

https://www.taketora.co.jp/c/takesumi/14araimizu/su00336

竹炭の洗い水は、竹炭の持つ特性を活かして生まれたシンプルな洗濯洗剤です。原料は国産の孟宗竹を使用し、竹炭専用窯で熟練の竹炭職人がじっくりと焼き上げた竹炭と、竹炭灰、水のみ。添加物に頼らず、自然素材そのものの力を引き出すことで、日々の暮らしの中で幅広く使える存在となっています。

左：詰替え用3L 中央：1Lボトル入り 右：お試し用300ml

竹は古来より、日本人の生活と深く関わってきた素材です。しなやかで強く、成長が早く、自然環境への負荷が少ない資源として知られています。当社では、その竹の魅力を現代の暮らしに活かすべく、長年培ってきた技術と知見をもとに製品づくりを続けてきました。竹炭の洗い水もまた、そうした積み重ねの中から生まれた製品のひとつです。

見た目は無色透明でありながら、その背景には素材選びから製造工程に至るまでのこだわりが詰まっています。手間ひまを惜しまず丁寧に仕上げることで、竹炭本来の魅力を損なうことなく、日常の中で使いやすい形へと整えています。

また用途の幅広さも特長で、洗濯に限らず食器洗いや床掃除など、暮らしのさまざまなシーンに取り入れて、使い方次第で日常に自然素材の心地よさをプラスすることができます。シンプルだからこそ、使う人それぞれのライフスタイルに寄り添う柔軟さを持っています。

【キャンペーン概要】

・対象商品：竹炭の洗い水 300ml

・内容：20％OFFクーポン配布

・配布期間：2026年4月28日（火）正午まで

・数量：先着500枚限定

【動画】アトピーや敏感肌、化学物質過敏症の方にもおすすめ。天然成分100％の「竹炭の洗い水」は無香料・無添加・消臭・すすぎ1回でOK！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_udt3zKy9WQ ]

今回のキャンペーンは、春の新生活の中で「竹のある暮らし」をより身近に感じていただきたいという想いから企画されました。長年竹と向き合ってきた竹虎だからこそお届けできる竹の魅力を、気軽にお試しいただけます。この機会に、竹の持つ可能性と奥深さを、日々の暮らしの中でぜひご体感ください。

＜キャンペーン期間：2026年4月28日（火）正午まで＞

【春の新生活応援】

期間限定20％OFFクーポン！

お試し送料無料

竹炭の洗い水 300ml

【メール便】 数量2個まで

天然成分100％の国産竹炭から生まれた

お肌にやさしい無添加・無香料の洗濯洗剤

すすぎ1回でOK

消臭効果で部屋干しでもにおわない

柔軟剤不要の弱アルカリ性洗剤

竹洗剤 竹炭洗剤

通常価格 550円（税込）のところ

クーポン使用価格 440円（税込）

https://www.taketora.co.jp/c/takesumi/14araimizu/su00336

実録！竹炭の洗い水を使ってみました。

https://www.taketora.co.jp/c/special/takelife

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）