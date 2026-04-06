「La Salle F」で初のアートプログラム Towa Takaya 「Crescendo in Obscurity」を開催。アートと音楽が響き合う空間で、高屋永遠の桜を主題とした作品を中心に展示。

株式会社アスム

東京・広尾の多目的サロンホールLa Salle F（ラ・サール エフ）は、2026年4月24日（金）～30日（木）まで、自主企画初のアートプログラムTowa Takaya 「Crescendo in Obscurity」を開催いたします。

本企画では、光と時間の関係性を探求する現代美術家として世界的に注目されている高屋永遠が、

資生堂との共同研究による化粧用パール材を用いた作品や、今年4月から高等学校用国語教科書の装画に採用された作品を限定公開します。

あわせて、物質性への探究を基盤に、空気や気配といった不可視の層へと展開してきた作品群を中心に展示いたします。

またスタインウェイのフルコンサートグランドピアノが設置された会場では、アーティスト・ピアニストである木村仁星が、高屋の作品に触発されて作曲したオリジナル曲が流れます。

視点の変化によって像が変位する構造と具象と抽象のあいだに生まれる知覚の揺れを表現した高屋のアートワークと、森羅万象の響きを感じさせる木村のピアノの旋律が織りなす、芸術の垣根をこえたコラボレーションを是非お愉しみください。

■「Crescendo in Obscurity」に込めたアーティストメッセージ

光の中で明らかになるのではなく、光や視点の変化の中で、像はゆっくりと現れ、ゆらぎます。

本展では、空気や気配といった不可視の領域を主題に、光と物質が響き合いながら像が立ち上がる過程を扱った作品を中心に展示します。音の気配やリズムを感じさせる作品を選定し、空間の響きと呼応する構成としています。

音が高まっていくように、見えないものの中で強まっていく感覚。

その微かな変化に耳を澄ましていただければ幸いです。

■Towa Takaya 「Crescendo in Obscurity」開催概要

開催期間：2026年4月24日（金）～30日（木）

開館時間：11時～20時（4月26日のみ15時まで）

詳細は下記URL参照：

https://lasalle-f.com/information/detail/14

作家来場予定日：

4月25日（土） 26日（日） 29日（水・祝） 各日14時-17時 （26日のみ15時まで）

※都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■作品の抽選販売について

展示作品の一部を抽選販売いたします。

お問い合わせ：salle@fkginza.co.jp

■アーティストプロフィール

高屋永遠（たかや・とわ）

https://towatakaya.com/biography

画家、現代美術家。1992年東京都生まれ。ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーティンズにてファウンデーション修了後、ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジ美術学科卒業。東京を拠点に、土壌・植物・化粧原料などから自作した色材と多層の光学設計により、鑑賞者の位置や光環境に応じて像が変位する「現象」を探究する。2022年より資生堂と化粧原料を用いた絵画表現の共同研究を実施し、資生堂グローバルイノベーションセンター（S/PARK）で研究成果展「揺動する絵画空間」を発表。2024年、学術誌に共著論文「絵画技法の画種横断的な分類」を発表。2025年、日本の時計ブランドMINASEとのコラボレーションでは、時計の文字盤を作品化した「悠彩」文字盤を制作。2026年、高等学校用国語教科書装画を担当。明治書院出版『新精選 現代の国語』『新精選 言語文化』

主な個展や活動として、

「移ろいゆくもののなかで」（銀座三越ギャラリー 東京、2026年）

「桜時」（阪急メンズ大阪 コンテンポラリーアートギャラリー 大阪、2026年）

「真空の輪郭」（鎌倉画廊 神奈川、2025年）

「re: materiality」（hakari contemporary 京都、2025年）

「象ー有と生と無」（Aster Curator Museum、金沢、2025年）

「Phenomena of the infinite」（銀座三越、東京、2025年）

「It calls: shades of innocence」（Lurf Gallery 東京、2024年）

「花信風」（某所[官公庁］、2024-2025年）

グループ展やフェア、芸術祭への参加としては、

「Art Fair Tokyo2026」（国際フォーラム 東京、2026年）

「ART FAIR BEPPU 2025」（ビーコンプラザ 大分、2025年）

「Tokyo Gendai」（パシフィコ横浜 神奈川、2025年）

「流転と無限」（日本国際芸術祭 大阪・関西万博展、2025年）

「Kiaf Seoul 2024」（ソウル、韓国 2024年）

「SUMMER SHOW 2024」（レッドカー、英国 2024年）

「Chroma Distance」（ポーラミュージアムアネックス、東京、2023年）

「Connecting Dots」（ベルリン、ドイツ、2023年）

国内外のアートフェアにも多数参加。立命館アジア太平洋大学をはじめ、教育機関および企業へのコレクションも多数。2009年に国展入選。

木村仁星（きむら・にせい）

https://niseikimura.com/

1991年3月29日生まれ。青森県出身。4歳からクラシックピアノを学び、12歳で川上源一メモリアルコンサートに作曲で出演。2022年にアーティスト活動を本格的に開始し、全国ツアーも実施。Webエンジニア、東京大学松尾研究室におけるAIコンサル、総合系コンサルティングファームを経てIT企業役員としての仕事もしながら、アーティスト活動も精力的に展開。

■「La Salle F」について

資生堂創業家会社・福原グループが代々大切にしてきた「文化と芸術が人と社会を豊かにする」という考えのもと、その理念を具現化する取り組みとして2025年1月東京・広尾に開設したサロンホール。

1919年開廊当初の資生堂ギャラリーをオマージュした空間は、楽器の響きを最大限に活かす設計。

クラシックを中心に様々なジャンルのコンサートのほか、講演会、セミナー、ケータリングを入れたパーティーなど多目的な利用が可能。

所在地：東京都渋谷区広尾5-19-8 FIビル3F

代表：福原和人（株式会社アスム 代表取締役）

席数：82-90席（全席可動可能）

ピアノ：フルコンサートグランドピアノ スタインウェイ＆サンズ D-274（ハンブルグ製）

https://lasalle-f.com/

La Salle F

■リーフレット掲載作品

遥かなるものへの賛美 （2026年）

■本件の問い合わせ先

La Salle F（株式会社アスム・福原グループ）

住所：東京都渋谷区広尾5-19-8 FIビル3F

電話：03-5422-6768

メール：salle@fkginza.co.jp