「日本企業の競争力を取り戻すカギ ～実践 ジョブ型AI活用～」ビジネス映像メディアPIVOTで4/6公開

株式会社Job-Us

ジョブ型AI「Job-Us（ジョブアス）」を提供する株式会社Job-Us（本社：東京都港区、代表取締役：馬渕 太一）はこのたび、2026年4月6日（月）に配信されたビジネス映像メディア「PIVOT」の番組「& TALK」にて、日本企業が直面する人事課題と「ジョブ型AI」の可能性についての解説動画を公開しました。

本動画には当社代表取締役の馬渕太一が出演し、多くの日本企業で発生している「ジョブ型を導入したものの、運用が形骸化している（形だけのジョブ型）」という現状と、その解決策である「生きたジョブディスクリプション（職務記述書／以下、JD）」の重要性について、デモンストレーションを交えて解説しています。

また、動画公開にあわせて、動画内で紹介した「ジョブ型AI」の機能を実際に体験できる特別キャンペーンおよび、解説ウェビナーを開催いたします。

■番組概要

- 番組名：PIVOT & TALK- 公開日：2026年4月6日(月) 16:00- テーマ：Part 1｜“形だけのジョブ型”に陥るワケ／Part 2｜形骸化を防ぐ「ジョブ型AI」の仕組み／Part 3｜ジョブ型人事が切り開く日本の未来- 動画URL：https://youtu.be/nZ-TMWH5IkM

本動画のポイント- Part 1：なぜ、多くの日本企業が“形だけのジョブ型”に陥るのか？- - 多くの企業がジョブ型人事の導入を進める一方で、運用フェーズにおいて壁にぶつかっている現状を解説します。その根本原因であるジョブディスクリプション（JD）の「質の課題（単なる業務リスト化・属人化）」と「鮮度の課題（更新されず放置される実態）」が、いかにして制度の形骸化を招くのかを紐解きます。- Part 2：形骸化を防ぎ“生きたJD”を実現するジョブ型AIの仕組み- - ジョブ型AI「Job-Us」がどのように壁を突破するのか、実際のデモ画面を交えて紹介します。AIがJDの記載内容をチェック・改善提案する機能や更新が必要なJDを検知する仕組みを解説。さらに、JDを目標設定や職務評価、最適な人材配置（スキルのギャップ可視化）といった具体的な人事施策へ連動させる手法や人事担当わずか2名で500以上のJDを整備・運用した大手企業の成功事例も公開します。- Part 3：ジョブ型人事が切り開く「フェアで主体的な社会」- - 人力だけでは運用が難しかったジョブ型人事も、AIテクノロジーを活用することで実現可能になります。年功序列からの脱却、社員一人ひとりのキャリア自律の促進、そして適切な賃上げの実現など、ジョブ型の社会実装が日本企業の競争力回復と「フェアで主体的な社会」の構築にどう繋がるのか、その未来像を語ります。

■PIVOT公開記念「ジョブ型AI」キャンペーン

2026年4月6日～2026年4月30日までに「PIVOTを見た」とお伝えいただいた企業様（先着10社限定）は、下記キャンペーンの対象とさせていただきます。

キャンペーン特典：貴社のJDの課題を可視化する「JD無料診断サービス」

貴社が現在保有しているJDが「生きたJD」になっているか、無料で診断させていただきます。

- JDに深い知見を持つ専門コンサルタントがミッション、職務、スキル、経験などの各項目をチェック- 貴社のJDを、“生きた”状態にするための改善施策を無料でご提案

「JDを作ったが、1年以上更新していない」「社内に、JDを更新する“仕組み”も“動機”もない」「JDの運用に知見やノウハウがない」

こういった課題をお持ちであれば、この機会にぜひJD無料診断をお試しください。

⇒お問い合わせはこちら(https://job-us.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260406-pivot)

なお、「ジョブ型AI」の詳細については下記の記事でも解説しています。

⇒ジョブ型AIのコラム記事はこちら(https://job-us.jp/blog/pivot-job-based-ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260406-pivot)

■出演者

株式会社Job-Us 代表取締役CEO 馬渕 太一

京都大学経済学部 経済・経営学科卒業。

三井物産株式会社にて、化学品関連の貿易ビジネスを担当。

経営コンサルティングファーム A.T. Kearney株式会社にて、事業戦略・組織戦略立案などのプロジェクトに従事。

■株式会社Job-Usについて

「日本の”働く”を、次のステージへ」をミッションに掲げ、ジョブ型AI「Job-Us」を開発・運営。Job-Usは、AIを活用して「生きたJD」を作成・運用し、人事施策（評価・報酬・採用・配置）に連動させます。

独自のAIアルゴリズムとワークフロー機能により、JDの「質と鮮度」を担保し、人事担当者の工数を最小化しながら、実効性のあるジョブ型人事を実現します。

≪株式会社Job-Us≫

- 所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F- 代表取締役：馬渕 太一- 創業：2020年7月9日- HP：https://exwork.jp/(https://exwork.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260406-pivot)- Job-Us：https://job-us.jp/(https://job-us.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260406-pivot)