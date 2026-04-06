「「戦略法務部門」への進化」と題して、株式会社フォーサイト 常勤監査等委員 三入 稔氏によるセミナーを2026年5月18日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【10年先を見据えた法務戦略】

「戦略法務部門」への進化

～次世代組織をつくる法務リストラクチャリング～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26251

[講 師]

株式会社フォーサイト 常勤監査等委員 三入 稔 氏

[日 時]

２０２６年５月１８日（月） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

本講演では、「守り」の法務部門を経営や事業に貢献する「攻めの戦略法務」に変えるべく、長年の法務部門での経験に加えて、海外での会社経営や監査役としての経験を踏まえ、「組織改革（リストラクチャリング）」を行っていく中で、どのように考え、どのように行動していったかという道程（実践的な手法）をお話しします。

１.組織の課題を抽出すべく、1on1面談や社内アンケートで現状を可視化し、２.中期（5年先のゴール）を見据え、法務と特許を分離する組織再編を行い、３.「3つのC」を掲げた人財育成、属人化を排す思考プロセスのマニュアル化等次世代へ繋ぐ組織基盤を構築するなど具体的かつ実践的な施策やリーダーとしての心得等を共有します。

第1章：なぜ、法務部門に「リストラクチャリング」が必要だったのか

・「守りの法務」から「攻めと守りの戦略法務」へ

・着任時に直面した「光と影」

第2章：変革の第一歩：現状把握（As-Is）の可視化

・「着任後30日」の面談の実施

・業務の棚卸しと他部署へのヒアリング

第3章：中長期戦略（To-Be）の策定と組織再編

・「3年から5年先のゴール」を描く

・組織変更の断行：専門性の深化

第4章：人財育成の実践：「人は石垣、人は城」

・マインドセットの変革

・成長を「見える化」する仕組み

第5章：俗人化からの脱却と外部リソースの活用

・「生きた業務マニュアル」の作成

・投資としての法務費用

おわりに：変革を成功に導くリーダーの心得

質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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