浮気はどこで始まるのか？探偵事務所が調査した“実態データ”を公開

株式会社Phoenix and Co

浮気はどこで始まるのか？探偵事務所が調査した“リアルな実態データ”を公開

浮気調査を手がけるRESTART探偵事務所（本社：東京都港区、代表：深井 雄人）は、過去の相談および調査事例を分析した結果、「浮気は特定の環境・職業・行動パターンで発生しやすい」という傾向が明らかになりました。

本レポートでは、実際の調査データをもとに

・浮気しやすい職業

・浮気が発覚するまでの期間

・日常に現れる浮気の兆候

など、浮気の実態を整理し、判断材料として提供いたします。

■調査概要

・対象期間：2023年～2025年

・対象件数：約2000件の相談および調査事例

・調査方法：当社に寄せられた相談内容および調査結果の分析

■浮気しやすい職業の傾向

RESTART探偵事務所の調査・相談データからは、「時間の自由度が高い」「異性との接点が多い」などの条件を持つ職業において、浮気のリスクが高まる傾向が見られました。

例えば、営業職・接客業・夜勤のある職種などは、勤務時間や人間関係の特性から浮気のきっかけが生まれやすいと考えられます。

【男性の浮気リスクが高い傾向にある職業（上位3位）】

1位：経営者

理由：時間と経済的余裕に加え、出会いの機会が多い

2位：営業職

理由：外回りや出張により行動の自由度が高い

3位：医療関係

理由：長時間同じ人と過ごす環境で関係が深まりやすい

【女性の浮気リスクが高い傾向にある職業（上位3位）】

1位：接客業

理由：人との接点が多く出会いが生まれやすい

2位：医療関係

理由：夜勤やチーム制により長時間同じメンバーと過ごす

3位：美容関係

理由：接客時間が長く距離が近くなりやすい

また、男女共通で以下の3つの要素が浮気の発生に関係していると考えられます。

・人との接触機会が多い

・時間や行動の自由度が高い

・特定の相手と長時間過ごす環境

■浮気が発覚するまでの期間

調査事例をもとに分析すると、浮気が発覚するまでの期間には一定の傾向が見られました。発覚までの期間は数日から数ヶ月以上と幅があり、近年は隠蔽が巧妙化する傾向も見られます。

実際の相談では「違和感はあったが確信が持てなかった」というケースも多く、発覚までに時間がかかる傾向があります。

一方で、事前に行動パターンや怪しいタイミングを分析することで、比較的短期間で証拠を確認できるケースも見られました。

【浮気調査にかかる期間の目安（当社事例ベース）】

・最短：1日

（特定の日に怪しい行動があるなど、タイミングが明確なケース）

・平均：3日～10日

（行動パターンを分析し調査日を絞るケース）

・長期：2週間～1ヶ月

（頻度が低い、不規則、警戒心が強いケース）

■日常の中に現れる浮気のサイン

浮気は突然発覚するものではなく、日常の中の小さな変化として現れるケースが多く見られます。

実際の相談事例では、以下のような変化がきっかけとなることがあります。

・スマートフォンの扱い方が変わる（常に持ち歩く、通知を隠すなど）

・帰宅時間や休日の過ごし方が変わる

・外見や身だしなみに変化がある

・お金の使い方や態度に違和感が出る

これらの変化は単体では判断が難しいものの、複数重なることで浮気の兆候となる可能性があります。

■レポート公開の背景

近年、「浮気かもしれないが確信が持てない」「どこまでが浮気なのかわからない」といった相談が増加しています。

RESTART探偵事務所では、こうした不安を抱える方に向けて、少しでも判断材料となる情報を提供することを目的に、本レポートを公開いたしました。

■RESTART探偵事務所について

RESTART探偵事務所は、浮気・不倫調査を中心に幅広い調査サービスを提供しています。

調査費は1時間5,000円からの明朗会計を採用し、事前説明のない追加費用が発生しない料金体系を整えています。元警察官や経験豊富な調査員による調査体制を強みとし、直近3ヶ月の調査成功率は98.7%となっています。

また、弁護士との連携により、調査後の法的対応まで一貫したサポートを行っています。

詳細は公式サイトをご覧ください。

https://restart-tantei.co.jp/

■会社概要

所在地：

【本社】東京都港区新橋1丁目12-9 新橋プレイス6F

【大阪支店】大阪府大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル4階

代表者：深井 雄人（株式会社Phoenix and Co 代表取締役）

創業：2021年7月

電話番号：

【本社】050-8888-7969

【大阪支店】06-6147-9058

事業内容：探偵業

■お問い合わせ先

24時間365日、無料相談を受け付けています。

電話：050-8888-7969