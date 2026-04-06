イトーキ、日本最大級のDX総合展「Japan DX Week」に初出展

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、2026年4月8日（水）から10日（金）まで東京ビッグサイトで開催されるDX総合展「Japan DX Week」に初出展します。ブースでは、使えば使うほど、会議室不足が解決する、会議室予約システム「Reserve Any（リザーブエニー）」を紹介。会議室のみならず、個室ブース、座席など多様なオフィスリソースの稼働率向上と運用最適化を提案します。

イトーキブース（イメージ）

近年、オフィス回帰を背景に、会議室をはじめオフィス内のさまざまなスペースをより効率的に活用したいというニーズが高まっています。一方で、必要な場所の空き状況が分かりにくい、用途に合ったスペースを確保しづらい、現場での運用が煩雑になりやすいといった課題も顕在化しています。当社はこうした課題に対し、多様なオフィスリソースを予約・管理できる「Reserve Any」を通じて、限られたオフィスリソースの稼働率向上と運用最適化を支援します。

「Reserve Any」は、会議室だけでなく、個室ブース、座席など多様なオフィスリソースを対象に、用途に応じた予約と活用を支援するシステムです。Microsoft Outlookのアドイン対応に加え、「ポイント予約制」「おまかせ予約」「こだわり予約」といった機能、ならびにAIの活用により、オフィス内スペースの柔軟かつ効率的な運用を促進します。単なる空き枠管理にとどまらず、必要な従業員に必要な空間を適切に割り当てることで、オフィスリソース不足の解消にも貢献します。

当社は本展示を通じて、情報システム部門、DX推進部門、総務部門などに向けて、データに基づく新しいオフィス運営のあり方を提案します。今後も、AIやIoTを活用しながら、働く場所の選択と利用をより円滑にするソリューションの提供を通じて、企業のオフィスDXを支援してまいります。

＜展示会概要＞

展示会名：Japan DX Week 春 2026

会 期：2026年4月8日（水）～10日（金）

時 間：10時00分～17時00分

会 場：東京ビッグサイト

イトーキ出展ブース：E15-2

備 考：来場には事前登録(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1636573111590224-BXH)が必要です。

＜主な展示内容＞

会議室予約システム「Reserve Any(https://www.itoki.jp/special/data-trekking/reserve-any/index.html)」

※Outlook は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

イトーキのワークプレイス事業について

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”AI×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

ハイブリッドワークが普及し働く場所や働き方の多様化が進むなか、生産性や創造性を高める空間DX、最適なオフィス運用を伴走型で支援するコンサルティングサービスなども展開。外部デザイナーやパートナー企業との協業も積極的に行い、これからの新しいワークスタイルとワークプレイスを提案しています。