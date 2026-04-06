コンセプトストア「V.A.」と「アディダス オリジナルス」がタッグを組み制作した「SUPERSTAN」を2026年4月11日（土）より発売開始

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営するコンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」と、「アディダス オリジナルス」がタッグを組み制作した「SUPERSTAN（スーパースタン）」を2026年4月11日（土）より発売いたします。

バスケットボールシューズとして誕生し、80年代後半には、ヒップホップのパイオニアやスケーターたちに支持され、スポーツシューズから世界的なストリートウエアアイコンへと進化した「SUPERSTAR」と、テニスシューズとして70年代に登場した「STANSMITH」。

「アディダス オリジナルス」のスニーカー史そのものを体現する2つのアイテムをミックスしたハイブリッドモデルが「SUPERSTAN」です。

過去に限定的にリリースされ人気を博した「SUPERSTAN」を、このたび「V.A.」のフィルターを通して再構築いたしました。

ソール部分と象徴的なラバーシェルトゥには「SUPERSTAR」のデザインを採用し、アッパーの全体構造やパーフォレーションのスリーストライプスをはじめとする象徴的なディティールには、「STANSMITH」のデザインアイデンティティを取り入れています。

カラーは、80年代の「SUPERSTAR」を象徴するオフホワイトのソールにブラックアッパーを組み合わせた配色で表現。アッパー素材には光沢感のあるパテント素材を採用し、洗練された印象に仕上げています。

MODEL：下津光史(踊ってばかりの国)

PHOTOGRAPHER：小浪次郎

SUPERSTAN

PRICE：\17,600（税込）

SIZE：23-28,29,30

【概要】

発売日：2026年4月11日（土）

発売場所：V.A.（東京都渋谷区神宮前6-1-9）

公式インスタグラム：＠va.tokyo（https://www.instagram.com/va.tokyo/）

オンラインストア：https://vatokyo.com/