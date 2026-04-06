AQ Group 2026年度入社式

株式会社AQ Group

AQ Group（本社：埼玉県さいたま市西区、代表取締役社長：加藤博昭）は4月1日、2026年度入社式を開催しました。木の魅力や日本の伝統技術、ものづくりの精神を次世代に受け継ぐことを目的に、弊社では2006年から毎年、新入社員による「カンナ削り」を実施しています。21回目となる2026年度は、この伝統企画を初めて「カンナ削りグランプリ」として発展。競い合うことを目的とせず、木に触れ、道具を使い、仲間と関わる体験を通じて、それぞれの中にある“匠の心”を感じ、自分らしさを表現する機会となりました。

挑戦から得た学びを自分の力に変えていく

進化し続け新しい時代を築く覚悟を胸に

式典ではまず、代表取締役社長の加藤博昭が、社会人としての第一歩を踏み出す84人の新入社員に向けて祝辞を述べました。社長・加藤は、「木造」と「匠の心」を大切にしてきた会社の歩みに触れたうえで、「我々の仕事は、単に建物をつくることではなく、お客様の人生に寄り添い、未来を託していただく責任ある仕事」と強調。さらに、純木造マンションやビル、ホテルなど、木造では難しいとされてきた領域にも挑戦している現在を「進化のタイミング」とし、「失敗を恐れず挑戦してほしい。大切なのは挑戦したかどうか。その過程で得た学びを、自分の力に変えてほしい」と新入社員を激励しました。新入社員は緊張した面持ちから次第に表情を和らげ、これからの仕事への意欲をのぞかせていました。

また、新入社員代表が、社長・加藤より木製の辞令を受け取り、「創業から変わらず受け継がれてきた“匠の心”を大切にしながら、変化の激しい住宅業界の中でも立ち止まることなく、100年先まで愛される家づくりと新しい時代を築いていく」と決意を表明しました。

創業以来受け継ぐ“ものづくりの精神”を次世代へ

21年続くカンナ削りを通じて働く意味やチームの一体感を学ぶ

新入社員を激励する社長・加藤代表者挨拶木製の辞令

式典に続いて“元大工”である会長・宮沢が「カンナ削り」を披露。カンナ削りは、一見単純な作業に見えながら、木の状態を読み、力加減や姿勢を整えながら一気に削り出す繊細な技術です。弊社では一般的に“カンナくず”と呼ばれるものを、先人の職人たちが培った技への敬意を込めて「削り華（けずりばな）」と呼んでいます。会長・宮沢は削り華のエピソードを新入社員に紹介し「今回のグランプリは、競い合うのではなく、カンナ削りを通じて、働くことの意味や自分だけの“匠の心”を見つけてほしい」と語りました。

カンナの説明をする会長・宮沢新入社員の目の前でカンナ削りを披露

元大工のエールを受けてスタートしたカンナ削りグランプリ。新入社員は6チームに分かれ、全員がカンナ削りを体験しました。新入社員からは「木のいい香りがした」「力の入れ方を習得するのは難しかったが、削り終えたときに達成感があった」「木造建築企業ならではの、木と人のふれあいを感じられた」といった声が聞かれました。その後、各チームでディスカッションを行い、代表者2人が全新入社員の前に登壇。体験した感想や意気込みを発表した後、1人が“削り手”、もう1人が“取り手”となって実演に臨みます。チームメイトは声援を送り、会場全体は２人が息を合わせて削る手元に注目。入社初日とは思えない一体感が生まれました。

審査は「チームワーク」「代表者選出までのプロセス」「ユニークさ」など複数の観点から6つの賞を設け、6チームを各視点から評価。そのうえで、各賞の中でもとりわけ企画趣旨に沿った取り組みを見せた1チームがグランプリに。順位を競うのではなく、それぞれの個性やチームらしさを認め合いながら、最もAQ Groupらしい“匠の心”を体現したチームが選出されます。木と向き合い、仲間とつながり、「よいしょ」と声を掛け合ったチームがグランプリに選出されました。なお、グランプリチームには副賞としてオリジナル木製グッズが贈られます。

息を合わせて削る新入社員目録を授与されたグランプリチ―ムの代表者

弊社は、住宅市場全体が縮小傾向にある中、拠点拡大と売上増を継続し、逆風を成長の糧へと変えてきました。今後は、住宅事業で培ったノウハウを礎に、中大規模木造分野での市場開拓をさらに加速させてまいります。創業以来受け継いできた“匠の心”と、弊社オリジナル構法である「AQダイナミック構法」や「AQ木のみ構法」といった“未来標準”の技術を武器に、これからも木の力で街を変え、未来の子どもたちに誇れる環境をつくる挑戦を続けます。伝統技術の継承と木造建築の進化、その両方を担う新たな仲間とともに、次世代の木造建築を切り拓いてまいります。