カフェでの作業時やデスクで目を惹く、デザイン性の高いガジェットが登場！「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 35W」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは新作「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 35W」を2026年4月27日（月）より販売開始いたします。

透明感のある美しいボディが特徴的なUSB急速充電器

GaN（窒化ガリウム）を採用し、コンパクトながらハイパワー充電が可能な急速充電器。

USB Type-Cポートを1つとUSB-Aポートを1つ、計2ポートを搭載。

小型で軽量であることに加え、USB Power Delivery（パワーデリバリー）と

Quick Charge（クイックチャージ）に対応しており、

お使いのノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスに対し高速充電が可能です。

※本製品のUSB Power Delivery最大出力は35Wです。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 35W」LCAEA017

価格：3,300円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea017/

POINT1■最大出力35Wまで対応

Macbook Airなど対応するノートパソコン・

スマートフォン・タブレットを充電できる

急速充電器です。

POINT2■最大2台の同時充電が可能

USB Type-CポートとUSB-Aポートを

それぞれ1つずつ搭載。

最大2台のデバイスを同時に充電することが

可能です。

POINT3■GaN（窒化ガリウム）で軽量・コンパクト

GaN（窒化ガリウム）を採用した小型で軽量な

高出力充電器です。

POINT4■スイングプラグを採用

折りたたみ式のスイングプラグを採用し、

持ち運び時にプラグや他の荷物を

傷つけにくくします。

POINT5■USB Power Deliveryで高速充電

USB Power Deliveryに対応した

USB Type-Cポートを搭載。

USB Power Delivery対応のノートパソコンや

スマートフォン、タブレットなどを

超高速充電できます。

POINT6■UPPS（Programmable Power Supply）にも対応

USB Power Deliveryのオプション規格である

PPSにも対応。

対応するデバイスに対して最適な条件で

電気を供給することができます。

POINT7■Quick Chargeで高速充電

Quick Charge（クイックチャージ）に

対応しているため、

PPS同様対応するデバイスに対して

高速充電することが可能です。

POINT8■様々なデバイスへの充電に

ノートパソコンやスマートフォンはもちろん、

タブレットやBluetoothイヤホンなど、

ご家庭にある様々なデバイスの充電が可能です。

POINT9■PSEマーク

電気用品安全法「特定電気用品」に該当する

技術基準に適合した製造に加え、

独自の品質基準で実施する自社検査にて

品質を徹底管理しています。

商品仕様

ベージュ（BG）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/405_1_3ef00051dfe0deea6ba9dcba0655fbed.jpg?v=202604070251 ]

販売情報

■2026年4月6日（月）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea017

■2026年4月27日（月）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供