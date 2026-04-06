【未診断のまま本番運用していませんか？】AIセキュリティのCoWorker、脆弱性診断サービスを初回限定30万円キャンペーンで実施

CoWorker株式会社「脆弱性診断サービス」詳細はこちら :https://www.coworker.co.jp/security-diagnosis

AIセキュリティソリューションを開発・提供するCoWorker株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：山里一輝、以下「当社」もしくは「CoWorker」）は、自社開発のAI脆弱性診断エンジン「Red Agent」を活用し、社内のセキュリティ専門家が診断結果の確認からレポート作成までを一貫して行う「脆弱性診断サービス」において、初回限定30万円で提供するトライアルキャンペーンを開始しました。

通常50万円の脆弱性診断サービス（ソースコードAI診断・動的脆弱性診断を含む）を、2026年6月末まで、先着5社限定で提供します。

キャンペーン概要

対象サービス ：脆弱性診断サービス

通常価格 ：50万円（税込）～

キャンペーン価格：30万円（税込）／1回（初回利用に限る）

募集期間 ：2026年6月末まで

募集社数 ：先着5社限定

※定員に達し次第、募集を終了します。

キャンペーンについて相談する :https://www.coworker.co.jp/contact?service=va-pentest

背景：高度化するサイバー攻撃と未診断リスクの顕在化

昨今のサイバー攻撃は、自動化されたツールやボットを用いて公開直後のサービスを狙うなど、その巧妙さとスピードが増しています。一方で、以下のような理由から脆弱性診断が後回しになるケースが少なくありません。

・セキュリティ担当者・予算の不足

・リリース優先の開発体制

・形式的なチェックのみで実際に攻撃可能かどうか未検証

このような現状を踏まえ、CoWorkerは「気付いていないリスクをまず把握する」ことを目的としたトライアルプランを提供します。

脆弱性診断について

CoWorkerの脆弱性診断サービスは、ソースコード段階から実行環境まで、開発・運用のあらゆるフェーズをカバーする包括的な診断を提供します。初回限定トライアルでは、以下の2種類の診断をセットで実施します。

ソースコードAI診断

ソースコード・設計書をAIが自動で解析し、本番環境に影響を与えることなくリスクを洗い出します。開発初期段階から適用可能なため、リリース前の安全確認にも活用いただけます。

動的脆弱性診断（Web／API診断）

実際に稼働しているWebアプリケーションやAPIを対象に、攻撃者と同じ視点から実際に攻撃を試みることで、外部から侵害可能な脆弱性を洗い出す診断です。クロスサイトスクリプティング（XSS）やSQLインジェクションなどの一般的な脆弱性に加え、設定不備や認可の欠陥など多様なリスクをチェックします。



検出されたリスクについては、脆弱性の重大度や対応優先度、推奨する対策方針をレポートにまとめます。開発・運用部門にとって実践的な改善アクションを提示する点が特長です。

「脆弱性診断サービス」概要

サービス提供の流れ

- 圧倒的なスピード - 診断時間を従来の1/10に短縮CoWorkerのAIエージェントは、脆弱性診断・ペネトレーションテストの自律化を実現し、従来の専門家チームが要していた診断時間を1/10に高速化。同社の内部評価では、AIエージェント単体で1～2時間で診断完了、人間エキスパートの10～15倍の速度を達成しており（従来1～2日）、専門家5人分の仕事を1台のAIで代替できます。- 劇的なコストダウン 従来は専門家の工数がコストを押し上げていましたが、CoWorkerのAI診断は定型的なタスクを自動化することで従来の診断費用に比べて低価格での提供が可能です。AIが膨大な攻撃パターンを高速で調べ、エンジニアは重大な検出結果の確認とレポーティングに集中。プラン価格は診断対象の規模に応じてお見積りしますが、競争力のある価格でご提案します。- 高品質な網羅性 - 89.1%の検出率CoWorkerのRed Agentは、脆弱性診断ベンチマーク「XBOW」で89.1 %の検出率を達成し、既存ツールや熟練の人間よりも高い精度を示しました。診断パターンは約29万通りに及び、AIエージェントの検出結果をセキュリティエンジニアが必ずレビューすることで、重要度の高い脆弱性を確実に洗い出し、誤検知の抑制にも取り組んでいます。

１. ヒアリング

お問い合わせ後、オンライン打合せにて診断対象の概要やご要望を確認し、最適な診断プランを提案します。

２. 診断実施

ご提供いただいたソースコードやAPIエンドポイント情報に基づき、Red Agentを活用して診断を実施し、その結果を専門家が確認・評価します。必要に応じてブラックボックス形式のテストも併用します。

３. 人間によるレビュー

経験豊かなセキュリティエンジニアがAI結果を精査し、リスク評価・優先順位付け・改善策を含むレポートにまとめます。

４. 報告書納品

診断開始から最短3営業日で報告書をPDF形式で納品します。重大な問題については即時通知も可能です。

５. 改善サポート

脆弱性の修正に必要な技術的アドバイスや再診断サービスをご提供します。

こんな企業におすすめ

以下のような企業やニーズにおすすめです。

専門チームのご紹介

- 初めて脆弱性診断を実施する企業 - 何から始めれば良いかわからない企業でも、AIと専門家のハイブリッド診断で安心してスタートできます。無料相談で必要な範囲やプランをご提案します。- 開発スピードを落とさず安全性を確認したい企業 - アジャイル開発やリリースサイクルが早いプロジェクトでも、短時間で診断を完了し開発スケジュールを崩しません。- まずは小さく試したい企業 - 本番環境に影響を与えず必要な範囲から診断を始められます。初回限定キャンペーンを利用して手軽にお試し可能です。- 前回実施から時間が経っている企業 - システム更新後の再診断や定期的な健康診断として活用いただけます。最新の攻撃手法に対応したAIが潜在的なリスクを洗い出します。- 既存の脆弱性診断に不満がある企業 - コストが高い、診断が遅い、報告内容がわかりづらいなどの課題を解消し、AIと専門家のハイブリッドにより高品質で使える診断結果を提供します。

CoWorkerの脆弱性診断サービスは、AIによる自律診断に加えて、セキュリティに精通した専門家集団によるレビューと支援が大きな特徴です。弊社では次のようなプロフェッショナルが連携し、お客様のシステムを守ります。

AI研究者・開発者

AIアルゴリズムや大規模言語モデルの研究開発を担当し、脆弱性診断の精度向上と高速化を実現します。AI×Security×R&Dの三領域を統合的に捉え、R&D段階から社会実装まで一貫した取り組みを行っています。

ペネトレーションテスト専門家

実際の攻撃手法に精通したレッドチームの経験者がAIの診断結果を検証し、高リスクの脆弱性を洗い出します。攻撃者の視点から診断を補完することで、AIエージェントだけでは見つけられない複雑な問題にも対応します。

インダストリー出身のエンジニア

保険、教育、医療、自動車、インフラなど多様な産業領域で経験を積んだエンジニアがプロジェクトに参加しています。業界特有のセキュリティ要件を理解した上で、実用的な改善策を提案します。

伴走型プロジェクトマネージャー

セキュリティ対策だけでなく、お客様のビジネスゴールや開発工程を理解したプロジェクトマネージャーが全体を統括します。CoWorkerは共創の場として、磨かれた専門性と対話を大切にしながら経営・プロダクト・技術を共に創り上げることを目指しています。

無料相談・お問い合わせ

脆弱性診断の進め方からプラン選びまで無料でご相談いただけます。まずは当社ウェブサイトの【お問い合わせフォーム】（https://www.coworker.co.jp/contact） よりお気軽にお問い合わせください。

CoWorker株式会社について

CoWorkerお問い合わせフォーム :https://www.coworker.co.jp/contact

CoWorker株式会社は、高い技術力を武器に、システム開発・ITコンサルティング・セキュリティの3領域を展開する少数精鋭のAIテクノロジーカンパニーです。「Security × AI」で次世代セキュリティの研究開発を通じて、社会の安全基盤の強化に貢献しています。

会社名 ：CoWorker株式会社

設立年月 ：2019年2月

住所 ：東京都新宿区西新宿三丁目3番13号西新宿水間ビル6階

代表取締役 ：山里 一輝

事業内容 ：ITコンサルティング／システム開発

URL ：https://www.coworker.co.jp/

製品・サービス／広報に関するお問い合わせ

CoWorker株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム

https://www.coworker.co.jp/contact