『鳴潮』より、「フィービー」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『鳴潮 フィービー 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●鳴潮 フィービー 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198558&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■鳴潮 フィービー 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：23,650円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：フリュー
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約260mm(台座含む)
【素材】プラスチック
原型制作：八色けい(ロイスエンタテインメント)
彩色制作：B_Sachi
◇オープンワールドアクションRPG『鳴潮』より、「フィービー」がフィギュア化！
フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』より、作中の立ち絵イラストをもとに「フィービー」を忠実に立体化しました。
フィービーの魅力を余すことなく詰め込んだ本アイテムを、ぜひあなたのコレクションにお迎えください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合がございます。
製品ページはこちら：
●鳴潮 フィービー 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198558&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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【店舗情報】
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