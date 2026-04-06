ベトナム初上陸『Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026』ホーチミンを熱狂の渦に！のべ約1.5万人が来場、SNSトレンド1位を獲得

株式会社W TOKYO

株式会社W TOKYO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村上 範義、東証グロース：9159、以下「W TOKYO」）は、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、ベトナム・ホーチミン市のVan Phuc Cityにて「Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026（以下、TGC Vietnam 2026）」を開催いたしました。

本プロジェクトは、双日株式会社、および東南アジア最大級のデジタルエンターテインメント企業POPSとの三社協業体制により実現。のべ約1.5万人の観客を動員し、ベトナム国内のSNSトレンドランキング（kompa.ai調査）で1位を獲得するなど、社会現象を巻き起こしました。

■ 日越のトップアーティストが集結。ONE OR EIGHT、MIYUNAがベトナム初パフォーマンス！

アーティストライブでは、日本から世界へ羽ばたくボーイズグループ ONE OR EIGHT と、実力派シンガー MIYUNA が登場。ベトナム初となる圧倒的なステージパフォーマンスに、会場は地鳴りのような大歓声に包まれました。また、ベトナムの至宝 SOOBIN、国民的人気を誇る MIN、アジア圏で絶大な支持を得るQuang Hùng MasterD、Phương Ly、RHYDER、CAPTAIN BOY、LyLy ら、現在のV-POPシーンを象徴する豪華アーティストが競演。日越の垣根を超えた音楽の祭典として、ホーチミンの夜を熱狂の渦へと誘いました。

■ 現地SNSトレンド1位を獲得！デジタル上でも「TGC旋風」がベトナムを席巻

本イベントの熱狂はリアルな会場内にとどまらず、デジタル上でも爆発的な広がりを見せました。

ベトナムのデータ分析機関「kompa.ai」が発表した週間イベントキーワードトレンドランキングにおいて、「TGC Vietnam」が堂々の1位を獲得。POPSが持つ数億人のフォロワーネットワークや、出演アーティスト・モデルによるSNS発信が相乗効果を生み、ベトナムのZ世代を中心に、今最も注目すべきカルチャーとしてその圧倒的な拡散力を証明しました。

■ 日越ファッションがTGC Vietnamに集結！総勢150ルックを超える多層的なショーを展開

ランウェイでは、日越のクリエイティブが融合し、総勢150ルックを超える圧巻のショーが展開されました。プレショーは、現地国民的ブランドNEM から華やかにスタート。続くKiTO のショーでは、日本とベトナムの文化をミックスさせた27ルックが並び、「着物からアオザイ」への鮮やかな早着替えの演出が会場を大いに沸かせ、メインショーへの期待を一気に高めました。

メインショーでは、人気アーティストLyLy が歌唱する中、ベトナムを代表する次世代デザイナーIvan Trần によるアヴァンギャルドなコレクションが繰り広げられたほか、国民食「Hao Hao」とのコラボレーションからインスパイアされたクリエイティブなステージも実現。さらにCanifa S×CASIOやPUMAなど、グローバルブランドと日越の感性が融合したランウェイが観客を魅了しました。

■ 日本のTGCチームが全面プロデュース。伝統とライフスタイルを再定義した2つのスペシャルステージ

さらに、日本のTGCチームがプロデュースを手掛けた、2つの象徴的なスペシャルステージが披露されました。

「TGC TOKYO STREET CHIC COLLECTION supported by YAMAHA」では、ベトナムの生活に欠かせないインフラである「バイク」に着目。YAMAHAの人気モデル「Grande」や「Janus」と最新のトレンドファッションと掛け合わせることで、最先端のファッションアイコンへと再定義。会場を驚きと熱狂の渦に包みました。

また、日本の伝統美を再定義した「TGC NEO JAPANESQUE COLLECTION supported by TEA+」では、日本の「着物」を現代のトレンドに合わせてリスタイリング。革新的なスタイルへとアップデートし、日本が誇るクリエイティビティを世界へ向けて発信しました。

■ 国民的人気を誇る『名探偵コナン』がランウェイに！日系企業をはじめ、2日間大盛況のブースエリア

メインショーの開幕に先駆け、ベトナムで国民的人気を誇る『名探偵コナン』がランウェイにサプライズ登場。2026年7月に現地公開を控える劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のプロモーションが実施されると、会場からは割れんばかりの大歓声が沸き起こり、日本のIPのパワーとさらなる可能性を強く感じさせるステージとなりました。

また、ブースエリアでは、エースコック、サントリーペプシコ、ディアナ ユニ・チャーム、ヤマハ、キヤノン、花王、コーセー、ロート、カシオといった日本を代表するグローバル企業が軒を連ね、最新製品のサンプリングや体験型コンテンツを展開。エリア内に設置されたミニランウェイでのパフォーマンスも2日間を通して絶えず盛り上がりを見せ、日本発のライフスタイルや技術に直接触れられる場として、来場者の熱気に包まれました。

■ベトナム国内のミニストップ170店舗超で「TGCジャック」を展開！イベントを起点とした購買連動モデルを具現化

TGC Vietnamプロジェクトは、単なるイベントの枠を超え、ベトナムの「日常」に深く入り込む独自のビジネスモデルを確立しました。連動施策として、双日のネットワークを活かし、国内の「MINISTOP Vietnam」全170店舗以上において、3月18日から4月14日までの約4週間にわたり「TGC Vietnam 2026コラボレーション企画」を敢行。

キャンペーン期間中、プラチナパートナーであるAcecook Vietnamが展開するベトナムの国民食「Hao Hao」とTGC Vietnam 2026がコラボレーションした限定商品4種に加え、Suntory Pepsico Vietnam、「TEA+」、Diana Unicharm「Bang Quan Beauty Hip」など参画企業の商品を一挙に特集しました。さらに、期間中、ミニストップにて販売しているスポンサー製品、コラボドリンクを含め50,000VND以上購入されたお客様の中から、TGCチケットやヤマハのバイクが当たるラッキードローキャンペーンを展開。TGCの熱狂をそのまま流通・購買へと繋げる一気通貫したマーケティング導線を構築し、日本発のコンテンツが現地の流通・購買の現場における存在感を示しました。

■展開期間：3月18日～4月14日、■展開店舗数：約170店舗以上

TGCは、リアルイベントの熱狂をデジタルでシェアし、国境を越えてヒト・モノ・コトが循環する越境プラットフォームとして、これからも国内外のパートナーと共に、ジャパンカルチャーの輸出と新たな価値創出に挑戦し続けてまいります。

【Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026】開催概要

イベント名称：Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026（略称：TGC Vietnam 2026）

開催日：2026年3月28日（土）・29日（日）

開催地：Van Phuc City （ベトナム・ホーチミン市）

チケット：GINZA - 2,800,000 VND、VIP - 2,200,000 VND、SHINJUKU - 450,000 VND & 590,000 VND、SHIBUYA - 790,000 VND & 990,000 VND、HARAJUKU - 390,000 VND & 550,000 VND

公式情報：https://www.facebook.com/TokyoGirlsCollectionVietnam/

アーティスト（from Japan）：ONE OR EIGHT、MIYUNA

アーティスト（from Vietnam）：SOOBIN、Quang Hùng MasterD、MIN、Phương Ly、RHYDER、Captain Boy、LyLy

モデル：Hạnh Nguyen、Ngọc Chau、Lan Khue、Tú Anh、Trần Nguyen Minh Thư、NguyễN Quỳnh Anh、Vũ Mỹ Ngan、Mlô H Senaivi、Nguyễn Thị Kiều My、Đoan Tường Linh、Hồ Thị Hoang Huyen、Đỗ Hương Giang、Le Thị Bảo Ngọc、TrầN Hồng Ngọc、Thùy Dương、Trần Nhật Tan、Bảo Chau、Suri Phương Anh、 Mỹm Trần、Quế Đan、Nguyễn Trang Nhung、Tường Vy、Phạm Thu Trang、Lý Trinh、Thanh Tuyền、Đặng Bảo Quyen - DAQUIN、KIORA、Tra Ngọc Phương Trinh、Nguyễn Hoang Ngan、Nguyễn Hoai Phương、Phạm Khanh Ngan (Miss grand)、Uyen Trần、Kim Thanh、Thảo My、Trần Thị Lan Phương、 Marie Luise gaus (Mary Louise)、Khazsak、Nguyễn Trương Tường Vy、Ngô Nguyễn Thanh Trung、Le Phi Hùng Phong (Fionn)、Le Minh Trường、Le Văn Tam、Trương Trọng Hiếu、Gia-Khang Sasolith (Gkhang)、Võ Hoang Duy、Hoang Văn Hoang (Ricmin Hoang)、Công Phat、Võ Trung Hiếu、Nguyễn Thị Bich Huyền、Thảo Giang、Trần Ngọc Yến Nhi、Mỹ Linh、Hoang Yến、Akari Nakatani、Cao Hạnh Sachi、Chi Chi Linh、Hạo Khang-Diễn vien điện ảnh、Hương Tra (NaNie)、IDEKAZUHIRO-Danh hai Nhật Bản、Imade Tiger - Con trai NTK、IMADEMokuren - Con gai NTK、LARINA Vivian、Le Đình Long、Lừng Nguyễn、Nammy、Nga Phương (Kem)、Nguyễn Nhật Anh Minh (Crystal Nguyen)、Nguyễn Thanh Tuyết Quỳnh、Nguyễn Thị Thuỳ Linh、Nguyễn Trần Tram Anh、Phạm Mi、Shawana、Thanh Thuý、Thảo My、Thien Ha、Thìn Bùi、Trương Yến Thuỷ (Sandy Trương)、Vi Ai Giang、Yazoslava Vashchuk、SME Mai

MC：Thanh Thanh Huyền

内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

プラチナパートナー：Acecook Vietnam

パートナー：Tea+ - Suntory Pepsico Việt Nam、Diana Unicharm、Yamaha Motor Việt Nam、Canon Marketing Việt Nam、Anh Khue Watch - Casio Việt Nam、KOSE、Blanc 1664、PUMA Việt Nam、Canifa S + BasicOn、Rohto Việt Nam、 KAO Việt Nam - KATEChicilon、KiTO、NEM、Vascara、CITIGYM、Sandisk Việt Nam、Hoa Mộc Media、Sakura Sports Academy - SSA

主催：POPS

協力：双日株式会社、株式会社W TOKYO

後援：在ホーチミン日本国総領事館

Instagram：@tgc_vietnam / Threads：@tgc_vietnam / TikTok：@tgc_vietnam / Youtube：@TGC_Vietnam

公式ハッシュタグ：#TOKYOGIRLSCOLLECTIONinVIETNAM #TGCVietnam2026

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての 役割を担う。

＜株式会社W TOKYO 会社概要＞

会社名：株式会社W TOKYO（コード番号：9159、東証グロース）

所在地：東京都渋谷区神宮前5-28-5 W Building

資本金：246百万円（2025年6月末現在）

代表取締役：村上 範義

事業内容：TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業

公式サイト：https://www.w-tokyo.co.jp/

2005年8月から年2回開催している東京ガールズコレクションの企画・制作会社。2015年に国連の友Asia-Pacificと連携し、2018年5月にはニューヨーク国連本部でSDGsをテーマとしたファッションショーの実施や、国内においては、2015年に「TGC地方創生プロジェクト」を立ち上げ、北九州市や静岡市、和歌山市などの地方都市でのTGCを開催し地方創生に貢献するとともに、積極的にSDGs推進に向けた取組みを行っている。