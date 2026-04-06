4/3、小田急線の相模大野駅、東林間駅など3駅に傘シェアの「アイカサ」を新規設置

株式会社Nature Innovation Group

“雨の日も晴れの日も快適にハッピーに“と”使い捨て傘をゼロに“をミッションに掲げる傘のシェアリングサービス「アイカサ」を運営する株式会社Nature Innovation Group（本社：東京都新宿区、代表取締役：丸川照司、以下「アイカサ」）は、2026年4月3日（金）より、相模大野駅、小田急相模原駅、東林間駅の3駅に「アイカサ」のレンタルスポット（傘立て）を新規設置し、サービスを開始いたします。

本設置を皮切りに、小田急線内での「アイカサ」全駅設置（小田急多摩センター駅を除く）に向けた取り組みを加速させ、小田原線（本厚木・小田原方面）、江ノ島線の各駅へ順次拡大してまいります。 新宿駅から小田原駅・片瀬江ノ島駅まで、沿線全域において、雨の日でも晴れの日でもビニール傘や日傘を買うことなく快適に移動できる環境の構築を目指します。

新規設置の背景

アイカサと小田急電鉄は、この度、沿線にお住まいの方の生活利便性向上はもちろんのこと、「小田原」「片瀬江ノ島」といった日本屈指の観光地へのアクセスを担う鉄道路線として、観光客の皆様に天候に左右されない快適な回遊環境を提供するため、未設置エリアへの導入を本格化いたします。

実施概要について

■設置開始日：2026年4月3日（金）

レンタルスポット（傘立て）の設置以降、順次、サービス提供を開始します。

サービス提供状況は「アイカサ」公式アプリよりご確認ください。

< アイカサ アプリダウンロード >(https://www.i-kasa.com/)

■レンタルスポット（傘立て）の新規設置場所- 小田原線： 相模大野駅、小田急相模原駅- 江ノ島線： 東林間駅

※設置場所の詳細はアイカサロケーションマップをご覧ください。

【小田急電鉄 アイカサ新規設置場所】

ご利用案内

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36740/table/218_1_9f5341cfc39ee2126429f7d60c5fc6ab.jpg?v=202604060451 ]

１.利用方法

２.利用料金

■傘のシェアリングサービス『アイカサ』について

『アイカサ』は、“雨の日も晴れの日も快適にハッピーに“と”使い捨て傘をゼロに“をミッションに2018年12月にサービスを開始した日本初の本格的な傘のシェアリングサービスです。突発的な⾬にもビニール傘をその都度購入せずに、駅や街中で丈夫でサステナブルな『アイカサ』を借り、⾬が止めば最寄りの傘スポットに傘を返却することでエコに貢献しながら手ぶらで便利に移動ができるのが特徴です。現在は、アプリ登録者数80万人を超え、東京駅や新宿駅をはじめとした都内全域と関東、関西、愛知、岡山、福岡、佐賀など12都道府県で展開し、スポット数2,000箇所以上に設置しています。

気候変動による気温上昇やゲリラ豪雨などの異常気象が増えるなか、環境負荷を減らしながら、雨の日も晴れの日も快適な社会づくりを目指していきます。

参照：環境省3R 原単位の算出方法より （https://www.env.go.jp/press/files/jp/19747.pdf）

『アイカサ』アプリの登録はこちらから：https://www.i-kasa.com/