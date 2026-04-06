デジタルプラットフォーマー、SusHi Tech Tokyo 2026に出展
デジタルプラットフォーマー株式会社（本社：東京都、以下 当社）は、2026年4月27日（月）から29日（水・祝）に東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」において、StartUpブースに出展することをお知らせいたします。
■SusHi Tech Tokyo 2026について
SusHi Tech Tokyo（Sustainable High City Tech Tokyo）は、持続可能な都市の実現を目指し、最先端テクノロジーとイノベーションを軸に、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、大学など多様なプレーヤーが集う国際カンファレンスです。
東京を舞台に、交流と共創を通じて、社会課題の解決につながる新たな価値創出を促進します。
SusHi Tech Tokyo2026
■ SusHi Tech Tokyo開催概要
名称：SusHi Tech Tokyo 2026
会期：
2026年4月27日（月）～28日（火）：ビジネスデイ
2026年4月29日（水・祝）：パブリックデイ
会場：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホールほか（東京都江東区有明3-11-1）
主催：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会
公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
※ビジネスデイはチケット制、パブリックデイは無料で入場可能です。
■ デジタルプラットフォーマー展示内容について
本展示では、StartUpエリアにて、Web2およびWeb3の両環境に対応した、次世代のデジタルトレーディングカード体験を紹介します。
本ソリューションは、従来のトレーディングカードの楽しさをデジタル上に再構築した体験型プラットフォームです。
ユーザーはスマートフォン上でカードパックを開封し、さまざまな種類のデジタルカードをコレクションとして保有することができます。
カードパックには複数のグレードが存在し、それぞれ異なるカード構成や出現確率が設計されているため、ユーザーごとに異なるコレクション体験が生まれます。
単なるカードコレクションではなく、「開封」「収集」「拡張」という継続的な体験価値を提供します。
DigitalPlatformer_Web2/Web3対応トレーディングカード
・ デジタルならではの拡張性
取得したカードは、ユーザー間での交換や売買といった流通機能にも対応可能です。
Web3環境では、カードをNFTとして扱うことで、外部のデジタルマーケットプレイスにおける取引にも対応し、デジタル資産としての価値を持たせることができます。
・ Web2／Web3ハイブリッド設計
本ソリューションは、エンタープライズ導入を前提とした柔軟な設計を特徴としています。
・初期導入は、ウォレットやブロックチェーンを意識させないWeb2型のシンプルな体験として提供
・事業の成長や要件に応じて、同一のコレクションをWeb3へ移行し、NFT化や外部連携を実現
・段階的なUXで、導入ハードルを抑えながら、将来的な拡張性を確保します。
・ 提供価値
・いつでも、どこでも、スマートフォン上でカードコレクションを楽しめる
・パック開封によるユーザーごとに異なる体験設計
・デジタル資産としての所有・流通の可能性
・Web2からWeb3へ、段階的に移行可能な柔軟な構成
・ユーザーに複雑な操作を求めることなく、データの真正性を担保しながら、デジタルとリアルを安全につなぐ仕組みを実現しています。
・導入実績
本ソリューションは、イタリアのプロサッカークラブ ACFフィオレンティーナ（ACF Fiorentina） において導入され、デジタルトレーディングカードを活用したファンエンゲージメント施策として展開されています。
デジタルコレクションを通じて、ファンとの継続的な関係構築を実現し、リアルとデジタルを融合した新たな体験価値を創出しています。
DigitalPlatformer_Web2/Web3対応トレーディングカード_ACFフィオレンティーナ
■ デジタルプラットフォーマー株式会社について
デジタルプラットフォーマー株式会社は、ブロックチェーン、分散型ID（DID）、Verifiable Credential（VC）技術を活用し、信頼に基づくデジタル社会基盤の構築を行うテクノロジーカンパニーです。
トークン化預金、デジタル本人確認（MySov）、観光DXプラットフォーム（MyRouteBase）などの開発を通じ、金融・地域・社会の次世代インフラの実装を推進しています。