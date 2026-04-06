「あなたの知らないブラックニッカ展」オープニングイベント開催

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）とニッカウヰスキー株式会社（本社 東京、社長 小野直人）は、期間限定イベント「あなたの知らないブラックニッカ展」のオープンに伴い、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政さん、嶋佐和也さんをお招きし、「あなたの知らないブラックニッカ展」オープニングイベントを2026年4月6日(月)に原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」701にて開催いたしました。

当日は、冒頭、ニッカウヰスキー株式会社 日本事業部 部長 福間啓介より、ブランド全体の説明を行い、続いて、同社 ブランドマネージャー 大橋純一よりイベントの見どころを紹介。その後、ニューヨークのお2人が登壇し、会場内のコンテンツを体験しながらトークセッションを実施しました。さらに、嶋佐さんが渋谷・原宿エリアに出没する「ブラックニッカ隊」の隊長として登場し、出発式を行うなど、イベントのオープニングにふさわしい盛り上がりとなりました。

■嶋佐さんが思う屋敷さんの自然体な一面は「年相応にハマったゴルフ」意外な素顔が明らかに

イベントでは、ニューヨークのお2人が新商品『ブラックニッカ クリアハイボール』のTシャツ姿で登場。70周年を迎える「ブラックニッカ」の印象について聞かれると、屋敷さんは「売れていない時からお世話になっていたお酒ですし、誰もが知っているなじみのあるイメージで、ラベルを見たら誰でも『ブラックニッカ』と分かりますよね。」と過去の思い出を交えてコメントしました。また、「ブラックニッカ」がより軽やかでスタイリッシュに進化した点について、嶋佐さんは「歴史があるイメージだったのですが、ラベルもおしゃれになってかわいらしいですね。」と語りました。

続いて、「クリアなじかんが、はじまるよ。」という新商品のコンセプトにちなみ、お互いの“自然体な一面”についてトーク。嶋佐さんが「屋敷は年相応にゴルフにハマっていまして、自然体おじさんになっていますね。」と語るなど、息の合った掛け合いで会場を盛り上げました。

その後、お客様第一号として、会場内の大型冷蔵庫から『ブラックニッカ クリアハイボール』を取り出し、試飲を行いました。2人とも飲みやすさに驚き、「クセがなくて飲みやすい！」「スッキリしているので、これから暖かくなる季節にいいですね！」と感想を語りました。

■ニューヨークの2人が「キング・オブ・ブレンダーズ」風のオリジナルハイボール缶に？

「あなたの知らないブラックニッカ展」では、『ブラックニッカ クリアハイボール』の世界観を体験できる多彩なコンテンツを展開。そこでニューヨークの2人にも実際にコンテンツを体験いただきました。まず、ニッカウヰスキーのブランドシンボルである「キング・オブ・ブレンダーズ」の名付け体験に挑戦。屋敷さんはヒゲを印象付けるため、「ひげだんしゃ君」と回答。一方、第一印象から思いついたと話す嶋佐さんは「鬼越トマホーク金ちゃん」と発表し、それぞれらしいユーモアあふれる回答で会場を沸かせました。

続いて、「キング・オブ・ブレンダーズ」に自身の写真を合成し、世界に一つだけの缶を作成できるコンテンツを体験。ニューヨークのお2人の写真をもとに作成したオリジナルブラックニッカ缶をお披露目すると、嶋佐さんは感動した様子で、「本当にかわいいですね、家のコレクションに入れちゃおうかな。」と笑顔でコメント。また、屋敷さんは実際に写真が印刷された缶を手に取り、「一般人の方でもこんな体験ができるなんて嬉しいですよね。それこそ家に飾ったり、SNSなどにも投稿したくなりますね。」とコメントし、自分の顔が入ったハイボール缶が作られたことを嬉しそうに語りました。

■嶋佐さんがブラックニッカ隊の隊長に！気合十分に原宿の空に意気込みを叫ぶ！

発表会の最後には、一度退場した嶋佐さんが巨大な缶ハイボールを背負って再登場。イベント期間中に渋谷・原宿界隈に出没する「ブラックニッカ隊」の隊長として、隊員たちの出発式を執り行いました。嶋佐さんは気合十分な様子で、「世界中にブラックニッカ旋風を巻き起こすために組織したブラックニッカ隊だ！」と決めポーズとともに原宿の空に大声で叫ぶと、屋敷さんが「うるさいねん！」とすかさずツッコミを入れ、会場は笑いに包まれました。「ブラックニッカ隊」は、ある合言葉でのみ反応するという特徴にちなみ、ニューヨークのお2人が「ブラックニッカ！」と呼びかけると、「ブラックニッカ隊」は大きな声で「ハイボール！」と応えながらハイボール缶を掲げ、会場を一層盛り上げました。

最後に嶋佐さんはイベントを振り返り、 「いつも飲んでいた『ブラックニッカ』のイベントに参加することができて幸せでした。商品の知らない一面も知ることができて嬉しかったですね。楽しんでいただければと思います！」 とコメント。屋敷さんも笑顔で「原宿のど真ん中なので、フォトスポットとしても映えますし、デートスポットでも訪れていただけると思います。原宿からすごく近いのでぜひ足を運んでいただければと思います。」と語り、発表会を締めくくりました。

■ニッカウヰスキー 日本事業部 部長 福間啓介「飛躍する『ブラックニッカ』にぜひご期待ください」

発表会の冒頭では、ニッカウヰスキー株式会社 日本事業部 部長 福間啓介より挨拶を行いました。今年生誕70周年を迎えた「ブラックニッカ」ブランドについて、3つの大きな取り組みを紹介。「１つ目は、19年ぶりの大型デザインリニューアルです。よりすっきりとさせ、親しみやすいアイコンに生まれ変わりました。2つ目は、2016年以来10年ぶりにTVCMをはじめとした情報発信を行い、リニューアルを鮮烈に印象付けています。そして3つ目は、ハイボール缶の新発売で、『ブラックニッカ クリアハイボール』缶を4月7日(火)から発売します。ウイスキーらしい味わいと、すっきりとした後味の両立を実現しました。ますます飛躍する『ブラックニッカ』ブランドにぜひご期待ください。」と説明しました。

続いて、ニッカウヰスキーブランドマネージャー 大橋純一氏による挨拶を行いました。「あなたの知らないブラックニッカ展」について、「『ブラックニッカ クリアハイボール』を中心に、ブランドのユニークな魅力を体験いただけるイベントです」と紹介し、各コンテンツの見どころを説明しました。さらに本イベントの狙いについて、「20代・30代をはじめとした方々に、ハイボールやウイスキーの飲みやすさや気軽さを実感いただき、新たな楽しみ方に触れていただくことを目的としています。」と語りました。最後に、「クリアなじかんが、はじまるよ。」と本コンセプトのメッセージで締めくくりました。

■開催概要

■日 時 ： 2026年4月6日(月) 10:00～11:00 [受付開始：9:30～]

■会 場 ：東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」701

■ゲスト ：ニューヨーク

■登壇者 ：ニッカウヰスキー株式会社 日本事業部 部長 福間啓介

ニッカウヰスキー株式会社 ブランドマネージャー 大橋純一

■内 容 ：主催挨拶 / トークセッション / PRアトラクション / フォトセッション / 内覧会

■ゲスト情報

ニューヨーク 嶋佐 和也(しまさ かずや)、屋敷 裕政(やしき ひろまさ)

養成所で出会い、2010年にコンビ結成。東京・ヨシモト∞ホールでは長らくファーストクラスのメンバーとして劇場の中心を担った。2019年1月に開設したYouTubeチャンネルでは企画動画と共に『ニューヨークのニューラジオ』が人気を博す。『M-1グランプリ』では2019年、2020年に決勝進出。『キングオブコント』では2020年、2021年に決勝進出を果たした。

■缶ハイボール『ブラックニッカ クリアハイボール』について

缶ハイボール『ブラックニッカ クリアハイボール』を4月7日から発売します。本商品はノンピートモルトを使用し、スモーキーさをあえて抑えたブレンデッドウイスキー『ブラックニッカ クリア』をベースにした缶ハイボールです。クセのないクリアな味わいですっきりと飲みやすく、どんな食事にも合います。ニッカウヰスキーが持つウイスキーのブレンド技術とアサヒビールがこれまで積み重ねてきたRTD※1開発の知見を掛け合わせることで、ウイスキーらしい味わいと爽やかですっきりとした後味の調和が実現しました。パッケージはシンプルな白色を基調とし、「ブラックニッカ」ブランド誕生70周年を機にデザインを刷新した“ヒゲのおじさん”ことキング・オブ・ブレンダーズのアイコンと「BLACK」のロゴを中央に堂々と据えました。

※1：「Ready to Drink」の略。購入後、そのまま飲用可能な缶チューハイなどを指します

■「あなたの知らないブラックニッカ展」概要

缶ハイボール『ブラックニッカ クリアハイボール』を4月7日から発売を記念し、2026年4月6日(月)～ 4月12日(日) の期間限定で「あなたの知らないブラックニッカ展」をオープンします。

＜イベント概要＞

■イベント名：あなたの知らないブラックニッカ展

■開催期間 ：4月6日(月)～4月12日(日)

■開催日時 ：4月6日 14:00～21:00

4月7日～11日 11:00～21:00

4月12日 11:00～20:00

※最終入場・最終購入は各閉店時間30分前の予定

■アクセス ：東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」6・7階屋上テラス