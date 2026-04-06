株式会社PoliPoli 代表 伊藤和真、新経済連盟の幹事に就任

株式会社PoliPoli

株式会社PoliPoli（本社：東京都千代田区）は、代表の伊藤和真が、一般社団法人新経済連盟（以下、新経済連盟）の幹事に就任しましたことをお知らせいたします。

これに伴い最初の取り組みとして、2026年5月26日（火）に、新経済連盟会員企業向けセミナー「スタートアップのための政策経営入門 ～高市政権で何が変わり、企業はどう動くべきか～」を開催いたします。

新経済連盟 幹事就任の背景とPoliPoliの役割

新経済連盟は、デジタルを軸とした経済と社会の改革に向けて、個人や民間企業の力が最大限に発揮される環境の整備に取り組む経済団体です。スタートアップから大企業まで、IT企業から建設業・製造業まで、規模や業種の垣根を越えて多様な企業が加盟しています。



PoliPoliはこれまで、日本経済団体連合会（経団連）、経済同友会への加盟や、新公益連盟との連携など、スタートアップという枠組みを超え、多様なステークホルダーと政策現場をつなぐ「政策プラットフォーム」として取り組みを進めてまいりました。

新経済連盟の幹事に就任することで、スタートアップや新産業が直面する課題をより政策提言へと反映させ、新しい政策形成を推進してまいります。

https://jane.or.jp/member/director/

伊藤和真（PoliPoli代表）コメント

この度、新経済連盟の幹事という重責を担うことになり、大変光栄です。人口減少や社会課題の複雑化が進む今、革新的な技術や事業をもつスタートアップ企業を含めた多様なステークホルダーが政策に関わることが必要です。

PoliPoliは、政策プラットフォームを運営し様々な政策共創に関わらせていただいております。微力ながら政策共創・官民共創の新しい形を新経済連盟の会員企業の皆様とつくれるよう、尽力してまいります。

【5/26(火)開催】セミナー概要

「政策経営」とは、企業が政策を起点に事業機会やリスクを捉え、新たな事業戦略を策定・実行することで、持続的な成長と企業価値の向上を目指す新しい経営モデルです。

高市政権の発足により、日本の経済政策・スタートアップ政策は大きな転換期を迎えています。本セミナーでは、今後どのように企業が新政権の政策動向を理解し、ビジネスに活かしていく「政策経営」を進めるべきか等についてお話します。

- 開催日時：5月26日（火）16:00～17:30（開場15:30）- 会場：虎ノ門琴平タワー3階（東京都港区虎ノ門1-2-8）- 形式：会場開催- 参加費：無料- 対象：新経済連盟会員企業、EO Tokyo Central会員企業※会員企業以外でも、ご招待枠が数席ございますのでご興味のある方はご連絡ください。- 共催：新経済連盟、EO Tokyo Central- 協力：株式会社PoliPoli

詳細はこちら：https://jane.or.jp/event/member/27606.html

株式会社PoliPoli（ポリポリ）について

2018年に創業したスタートアップです。「新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。」をミッションに掲げ、政治・行政と国民をつなぐ「政策プラットフォーム」の開発・運営をしています。

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work

現在、主に以下6つのサービスを展開中：

1. 政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli(https://polipoli-web.com/)』（2019年-）

2. 行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)』（2021年-）

3. 企業・団体向け「政策経営」のサポート『PoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)』（2022年-）

4. 政策情報メディア『政治ドットコム(https://say-g.com/)』（2022年- 本格始動）

5. 社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund(https://policy.fund/)』(2023年-)

6. SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド(https://sib-fund.com/)』（2024年-）

さまざまなポジションで、採用募集中です

https://herp.careers/v1/polipoli

https://polipoli.notion.site/PoliPoli-97249831893141dc968440811591fbe3