運動ぎらいさん必見！　無理せず、ラクに、自然に〈少し動けるカラダ〉をつくるヒントが詰まった本『ナマケモノの運動学　頑張らなくてもからだは変わる　生活も変わる』4/7発売

「動かない」多数派へ贈る処方箋！

株式会社西村書店『ナマケモノの運動学』小木曽一之（西村書店）

現代社会で心とからだの健康を保ち、

より活動的に生き生きと過ごしていくためには、

「運動すること」「からだを動かすこと」が欠かせません。

とはいえ、便利になった今の世の中で、

苦手な人や嫌いな人にとって運動はハードルが高いことも事実。

本書は、そんな〈ナマケモノ的生活〉を送る現代社会の多数派へ向けて、

「なぜ、動くことが必要なのか」を説明し、「無理せず、楽に、自然に動く」方法を考えていきます。

日常生活でできる“動く仕組みづくり”を科学的に解説。

著者の小木曽一之さん（青山学院大学教育人間科学部教授）は、

長年スポーツ分野で指導と研究にたずさわってきた運動のエキスパート。

近年は高齢者や運動嫌い、運動習慣のない人などを対象に、

体力や健康を維持するための効果的なトレーニング方法の開発に取り組んでいます。

その成果をわかりやすくまとめたのが本書です。

■電気刺激で筋肉を動かす

■ストレッチ

■バランスボールでリズムダンス――など、

運動レベルに合わせた具体的な方法を、イラストとともに指南。

簡単なエクササイズの紹介のほか、運動レベル診断テストやチェックが掲載されているので、

自分の現状を把握し、豊富な提案から自分に合った運動を見つけることができます。

人間は「もともと動くために進化したからだと心」を持っています。

と同時に「本来ラクをしたい生き物」なのです、と著者。

だからこそ、科学的研究成果に基づいた「頑張らない」運動習慣を毎日に取り入れるのが最適解です。

ゆっくり・のんびり・少しずつ、本書とともに始めましょう！

『ナマケモノの運動学』小木曽一之（西村書店）見開きサンプル1『ナマケモノの運動学』小木曽一之（西村書店）見開きサンプル2

《 目 次 》 ＊一部抜粋

はじめに

第１章 ナマケモノになった私たち

■できるだけ楽をしたい生き物・人間

■避けられない老いを生きる

■二極化する現代の運動事情

第２章 運動不足の弊害と運動実施の効果

■エネルギーの摂取と消費の話

■サルコペニアやフレイルを知っていますか

■運動はからだも心も活性化する

第３章 ナマケモノが動くには

何はともあれ「からだが動いている」状況を

「動かない」から「少し動く」、そして「動くことを苦にしない」生活へ

強すぎず、弱すぎず、ちょうどよい運動がその継続と健康を導く

ニコニコペースの運動を

自分の体力に合わせて「動く機会を増やす」

第４章 ナマケモノの体力・健康の維持増進法

〈テスト１〉サルコペニアの簡易的な診断

〈テスト２〉運動不足度チェック

■運動レベル１／「動かされる」運動

■運動レベル２／からだの反射機能を利用した運動

■運動レベル３／反射機能を利用しながら自発的に動く運動

■運動レベル４／自ら積極的に「動く」運動

第５章 ナマケモノではいられない

あとがき

付録 現状の体力の評価方法 （１）一人でも行える体力測定 （２）複数名で行うとよい体力測定

主な参考文献

・著者プロフィール

小木曽一之（おぎそ・かずゆき）

青山学院大学教育人間科学部教育学科教授。1966年愛知県出身。1991年、筑波大学大学院体育研究科修了。2003年、スポーツ・応用生理学の分野で世界的に有名なユバスキュラ大学（フィンランド）でPh.D を取得。皇學館大学教育学部教授を経て、2019年より現職。学内スタートアップとして立ち上げた株式会社フィットワイズの代表取締役でもある。これまでに日本陸上競技学会事務局長、日本スプリント学会常任理事などを務めている。 主な著書に『スプリント学ハンドブック すべてのスポーツパフォーマンスの基礎』（西村書店）、『陸上競技のコーチング学』（大修館書店）、『中学・高校 陸上競技の学習指導「わかって・できる」指導の工夫』（道和書院）などがある。 陸上競技スプリント種目を中心に、長年その指導に携わってきたが、現在は、高齢者や運動嫌い、運動習慣の無い人などを対象とした、体力や健康を維持するための効果的なトレーニング方法の開発に取り組んでいる。

・書誌情報

■ナマケモノの運動学 頑張らなくてもからだは変わる 生活も変わる

■小木曽一之 著 ■発売日：2026年04月07日 ■ISBN：978-4-86706-062-9

■定価：1980円（本体1800円＋税）

■体裁：四六判・並製 ■ページ数：160ページ ■発行・発売：西村書店

■販売場所：全国書店、ネット書店ほか

■西村書店ホームページ：https://www.nishimurashoten.shop/?pid=190767254

★好 評 既 刊★

『ナマケモノの運動学 頑張らなくてもからだは変わる 生活も変わる』（西村書店）『スプリント学ハンドブック すべてのスポーツパフォーマンスの基盤』（西村書店）スプリント学ハンドブック すべてのスポーツパフォーマンスの基盤

■日本スプリント学会 編集

■発行日：2018年02月26日

■ISBN：978-4-89013-481-6

■定価：3850円（本体3500円＋税）

■体裁：B5判・並製 ■ページ数：180ページ ■発行・発売：西村書店

■販売場所：全国書店、ネット書店ほか

■西村書店ホームページ：https://www.nishimurashoten.shop/?pid=181962694