四国代表チームは徳島ヴォルティスジュニア（徳島県）！ ＪＡ全農が各県の特産品で選手を後押し ～ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会IN四国～

ＪＡ全農が特別協賛している「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会」（主催：日刊スポーツホールディングス）の四国大会が、４月４日（土）～５日（日）に愛媛県松山市の「愛媛県総合運動公園球技場」で開催され、合計１２チーム約216人の小学生が出場しました。

この大会は、全国９ブロック（北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）で地区大会が開催され、「ＪＡ全農チビリンピック2026 ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝

大会」に出場する１６チームが決まります。

２日間にわたり２４試合の熱戦が繰り広げられ、徳島ヴォルティスジュニア(徳島県)が優勝し四国地区の王者に輝きました。徳島ヴォルティスジュニアは５月３日～５日に日産スタジアムで開催される決勝大会へ出場し、小学生日本一を目指します。

優勝した徳島ヴォルティスジュニア

開会式で愛媛県代表チームのキャプテンが選手宣誓

４月４日（土）の開会式では、FC reverse Jrの田中夢煌選手が「感謝の気持ちを忘れず、最後まで戦うことを誓います」と全選手を代表して選手宣誓しました。また、全農愛媛県本部 県本部長の武田孝二が「スポーツをする上で食べる事はとても重要です。新鮮な国産農畜産物をしっかり食べて丈夫な体をつくってください」とあいさつしました。大会初日は全１２試合が行われ、決勝トーナメント進出に向けた熱戦が展開されました。

選手宣誓する田中選手

あいさつする全農愛媛県本部 武田 孝二









白熱した試合

決勝戦は徳島ヴォルティスジュニアが勝利！

４月５日（日）に行われた決勝戦は、徳島ヴォルティスジュニア(徳島県)とFCディアモジュニア(香川県)が対戦。徳島ヴォルティスジュニアが第１ピリオドでゴールを決め、最後まで緊張感が高まる中、白熱した試合を展開しました。試合終了のホイッスルが鳴り響き、結果は１－０のまま終了。選手たちは互いに健闘を称え合い、応援席からは大きな拍手が送られました。





徳島ヴォルティスジュニア（青ユニフォーム）とFCディアモジュニア（白ユニフォーム）

開催地の愛媛県をはじめとした四国地区各県の食材を贈呈

閉会式では、全農愛媛県本部 管理部長の大家宏之が入賞チームと全出場選手へ四国地区３県（徳島県・香川県・愛媛県）のパックご飯や飲料などの国産農畜産物を贈呈し激励しました。

全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちを「ニッポンの食」で応援します。

副賞贈呈

副賞

準優勝「FCディアモジュニア」

３位「UNITED SS 高松」

大会結果

特設ページやYouTubeで地区大会決勝戦を公開

各地区大会の決勝の様子は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開予定（大会１週間後を予定）です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

ＵＲＬ：https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜YouTubeアカウント「日刊スポーツ」＞

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「ＪＡ全農チビリンピック」で、試合の模様や参加選手のコメントなど大会の様子を順次配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー 開催記念キャンペーン

応募方法：①Ｘアカウント「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」をフォロー

②プレゼントキャンペーン投稿をリポスト

内 容：開催エリアの食材を抽選でプレゼント

＜全農広報部 スポーツ応援 公式Ｘアカウント＞

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

出場選手への提供商品一覧

大会概要

（１）大会名称 ：ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会

（２）主 催 ：日刊スポーツホールディングス

（３）後 援 ：（公財）日本サッカー協会

（４）主 管 ：各地区サッカー協会

（５）今後のスケジュール

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports