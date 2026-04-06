2026年度合同入社式開催のご報告

株式会社センチュリー21・ジャパン

株式会社センチュリー２１・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：高坂勇介、以下「当社」）は、4月2日（木）、渋谷エクセルホテル東急（東京都渋谷区）において、2026年度合同入社式を開催しました。

本年も関東圏を中心にセンチュリー21本部・加盟店の新入社員が一堂に集い、グループ全体で新たな仲間の入社を祝いました。毎年恒例となる本式典は、センチュリー21グループへの帰属意識を育み、社会人としての第一歩を踏み出す大切な機会として定着しています。

当日は、当社代表取締役社長・高坂勇介および加盟店代表者より、新入社員へ向けた力強い激励の言葉が贈られました。また、長年にわたり当社のイメージキャラクターを務めるケイン・コスギ氏が特別ゲストとしてご登壇され、温かな祝辞をいただきました。新入社員代表によるフレッシュな抱負の表明と記念品の贈呈も行われ、会場は祝福ムードに包まれました。

当社は今後も加盟店とともに不動産業界を担う人材の育成を支援してまいります。

https://prtimes.jp/a/?f=d161377-20-97cfb5140c69744200c65cf13554cf4e.pdf