【ランチ限定☆1,000円均一のスープパスタを新発売】コスパとおいしさを兼ね備えた渋谷ランチの救世主！道玄坂・ワイン酒場 GabuLiciousにて提供スタート

株式会社エスエルディー

飲食事業やコンテンツ企画サービスを展開する株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、ワイン酒場GabuLicious渋谷店にて、ランチタイム限定の1,000円で食べられるスープパスタの販売を開始いたしました。



新たに販売をスタートする5種のスープパスタはどれも食欲をそそる魅力的な一皿。「飲み干せるスープ」をテーマにそれぞれの商品を開発しました。【炙りチーズとホロホロ肉のトマトソース】はチーズがパスタとよく絡み、ねっとりとした食感がやみつきに。【ムール貝たっぷりのトマトクリームソース】は商品名の通り、たっぷりと乗せられたムール貝からしみだす魚介の旨味がトマトクリームに深みを加えます。そのほか、【濃厚 半熟卵のカルボナーラ風】【4種きのこのクリームソース】【明太子と大葉の和風クリームソース】とどれもランチタイムのおなかを満たすラインアップ。そして、スープを更にお楽しみいただけるように、＋200円で「バケット＆ガーリックトースト」がなんと食べ放題！スープをジュ～とたっぷり浸み込ませて是非最後までお楽しみください。

詳細はこちら :https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13153474/dtlmenu/lunch/

■1,000円均一価格の魅力的なスープパスタ

※価格は全て税込

炙りチーズとホロホロ肉のトマトソース

1,000円（税込）

24時間かけて仕込んだプルドポークの旨味と香ばしい炙りチーズがベストマッチング！

ムール貝たっぷりトマトクリームソース

1,000円（税込）

魚介とトマトクリームの相性は間違いなし！

濃厚 半熟卵のカルボナーラ風

1,000円（税込）

どろっと黄身がとろける半熟卵とベーコン、胡椒のアクセントが聞いたカルボナーラ風！

4種きのこのクリームソース

1,000円（税込）

4種のきのこが香る、クリームベースの定番パスタ

明太子と大葉の和風クリームソース

1,000円（税込）

クリームベースを和風に仕上げ、大葉の風味がアクセントに！

■さらにお得なセットメニュー

・ドリンクセット ＋150円

・バケットまたはガーリックトースト（食べ放題）セット ＋200円

・ドリンク、バケットまたはガーリックトースト（食べ放題）セット ＋300円

・ドリンク、サラダ、バケットまたはガーリックトースト（食べ放題）セット ＋400円

・ドリンク、サラダ、バケットまたはガーリックトースト（食べ放題）、プチスイーツセット ＋500円

■ワイン酒場 GabuLicious（ガブリシャス）渋谷店について

気の合う仲間とワイワイ楽しみながら、気軽にワインが楽しめるにぎわいワイン酒場です。デート、女子会、パーティーなど、落ち着いた雰囲気の店内はどんなシーンにもぴったりです。

所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目10－3

電話番号：03-6809-0525

営業時間：月・火曜日：17:00～23:00、水・木曜日：11:30～23:00、金・土曜日・祝前日：11:30～23:30、日曜日・祝日：11:30～23:00

※水～金曜日・祝前日は14:30～17:00までCLOSE

URL ： https://www.dd-holdings.jp/shops/gabulicious/shibuya