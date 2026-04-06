NECネクサソリューションズ、クラウド型PLM「Obbligato for SaaS」をオーム電機株式会社に導入 ～年間1,000件以上の含有化学物質調査依頼を迅速に処理し、環境対応を効率化～

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：木下 孝彦、以下 NECネクサソリューションズ）はオーム電機株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：戸塚 欣史觔、以下 オーム電機）に含有化学物質管理機能を備えたクラウド型PLM（Product Lifecycle Management）サービス「Obbligato for SaaS」を導入しました。これによりオーム電機は、年々増加する顧客からの含有化学物質調査依頼への迅速かつ的確な対応を実現します。

環境規制の強化や顧客要求の高度化により、製造業における含有化学物質管理業務の負荷は年々増大しています。一方で、専任人材やIT運用リソースに限りがある中堅・中小製造業にとって、従来型システムの運用継続は大きな課題となっています。

こうした中、配線パーツや熱対策機器などの環境配慮型製品の開発と販売に強みを有し、高品質な製品提供を続けているオーム電機では、顧客からの含有化学物質に関する調査依頼が直近十数年で年間約170件から約1,200件へと大幅に増加しています。このような状況において同社は、効率的かつ柔軟な運用が可能なソリューションの導入を検討しました。そこで、含有化学物質管理の実務に即した機能とクラウドならではのメリットが評価され、「Obbligato for SaaS」への移行を決断しました。

導入効果・成果

Obbligato/Obbligato for SaaS（PLMシステム）で化学物質管理を行うメリット- 履歴管理によるトレーサビリティの強化製品・部品ごとの含有化学物質情報の履歴の一元管理が可能となり、取引先からの過去製品に関する問い合わせに対し、出荷時点の規制適合状況を迅速に確認できます。これによりトレーサビリティを向上し、顧客対応を迅速化しました。- 検索機能の向上による調査業務の効率化規制への適合状況や化学物質名での高度な部品検索、および使用製品・構成情報まで遡った横断検索が可能となり、規制改定時に影響を受ける部品・製品を迅速に把握できます。また、規制への適合状況を把握しやすい画面表示により、調査業務の効率が向上しました。- 登録から回答までの作業効率化環境BOM（部品表）の新規整備により同一材料を使用した部品の登録作業が半日から約10分に短縮しました。また、規制物質だけでなく任意報告物質も管理可能なため、調査回答作業では修正や編集にかかる時間が削減され、回答情報のアップロード時間も約30分から約5分に短縮しました。さらに、部品・製品の規制適合状況がシステムで自動的に判定できるため、作業時間を短縮するとともにヒューマンエラーを低減し、作業の効率化を実現しました。- 現場主導のシステム運用の実現ノンプログラミングでシステム管理項目を変更できるため、非IT部門でも容易にシステム調整が可能です。また、クラウドサービスにより、サーバ構築・管理などにかかるコストや運用の手間を低減します。これにより、将来の規制強化や顧客要望の追加に対し、少ない労力で迅速に対応可能となり、現場の業務に合わせたシステム運用を実現します。

NECネクサソリューションズは、お客様が持続的な成長と競争力強化のために取り組まれる開発・生産プロセスの改革実行に共に取り組み、スモールスタート可能な「Obbligato for SaaS」で、お客様のものづくりDXの加速と発展を支援していきます。

Obbligato/Obbligato for SaaS 含有化学物質管理機能の特長

以上

※記載の商品名、会社名は各社の商標及び登録商標です。

オーム電機株式会社様事例 紹介ページ

導入前の背景や課題、選択のポイント、導入後の成果などをご紹介します。

本事例リーフレットのダウンロードやお問い合わせも本ページより可能です。

クラウド型PLMサービス「Obbligato for SaaS」紹介ページ

事例紹介ページはこちら :https://www.nec-nexs.com/solution/case/ohm.htmlNECネクサソリューションズのページに遷移します

https://www.nec-nexs.com/sl/obbligato/obbligato_for_SaaS/

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

ＮＥＣネクサソリューションズ

Obbligato担当

E-mail：obl-sales@nexs.jp.nec.com