BTS、待望の7年ぶりの日本公演『BTS WORLD TOUR ′ARIRANG′ IN JAPAN』を4Kライブ生配信＆ライブ生中継でリアルタイム体験！

株式会社HYBE JAPAN

株式会社HYBE JAPANは、21世紀のポップアイコンBTSが約7年ぶりに完全体で開催する待望の日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』をGlobal Superfan Platform 「Weverse」にてオンライン・ライブ・ストリーミング(ライブ生配信)を実施することを決定いたしました。

本ツアーは韓国・高陽を皮切りに日本・北米・欧州・南米・アジアなどを巡り、全34都市・82公演を予定しており、グループとしても、K-POP単一アーティストとしても過去最大の規模となる見込みです。そして、その海外公演の幕開けとなる日本での公演は2019年『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなります。

4月17日・18日に開催される東京ドーム公演はチケットが完売。その大きな反響を受け、全国346館の映画館でライブビューイング（ライブ生中継）に加え、今回オンライン・ライブ・ストリーミング（ライブ生配信）の実施が決定しました。これにより、会場に足を運べないファンもリアルタイムでこの貴重なステージを体験することが可能となります。

オンライン・ライブ・ストリーミング（ライブ生配信）では、メイン画面の4K超高画質に加え、4つの視点から選べるHDマルチビュー機能を導入。東京ドームの最前列に相当する視点から、メンバー一人ひとりのパフォーマンスの細部まで鮮明にお楽しみいただけます。ディレイ・シングルビュー・ストリーミング（見逃し配信）も用意されており、その感動をもう一度味わうことができます。

さらに、ライブビューイング（ライブ生中継）では、映画館の大スクリーンと迫力の音響設備による圧倒的な没入感を提供いたします。東京ドームの熱気をそのままに、映画館とオンラインを通じて世界中のファンが同じ瞬間を共有する、特別なライブ体験が実現します。

なお、BTSが完全体として3年9ヶ月ぶりにリリースしたThe 5th Album ‘ARIRANG’は、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」でK-POPアーティストとして初となる2週連続1位を記録。さらにタイトル曲「SWIM」はメインソングチャート「Billboard Hot 100」で初登場1位を獲得し、世界の音楽シーンに大きなインパクトを与えています。

また、アルバムのリリースを記念して3月21日午後8時に韓国・ソウルの光化門広場一帯で開催された『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』には、約10万4,000人の観客が来場しました。同イベントを単独生中継したNetflixの発表によると、当日のオンライン視聴者数は世界で1,840万人を記録しており、BTSのグローバルな影響力を改めて示す結果となりました。

世界中の音楽シーンを席巻し続けるBTSの完全体としての再始動。東京ドームから放たれるエネルギーを、ぜひリアルタイムでご体感ください。

【オンライン・ライブ・ストリーミング (ライブ生配信) 開催概要】

■ 配信日時（JST）

2026年4月17日（金） 18:30 開演

2026年4月18日（土） 15:00 開演

※生配信のため、当日の状況により時刻が変更になる場合がございます。

■ ディレイ・シングルビュー・ストリーミング（見逃し配信）日時（JST）

4/17 公演分：2026年5月2日（土） 11:00 AM

4/18 公演分：2026年5月3日（日） 11:00 AM

※HDシングルビューでの提供となります。

オンライン・ライブ・ストリーミング詳細ページ

https://go.weverse.io/RM44/yb3vymp3



【ライブビューイング (ライブ生中継) 開催概要】

■ 上映時間（JST）

2026年4月17日(金) 18:30上映開始

2026年4月18日(土) 15:00上映開始

※各日、東京ドーム公演の開演時間に準じます。

ライブビューイング詳細ページ

https://btsliveviewing.jp/in-japan/