「電通総研 HRフォーラム2026」を開催

株式会社電通総研電通総研 HRフォーラム2026

テクノロジーで企業と社会の進化を実現する株式会社電通総研（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩本 浩久、以下「電通総研」）は、2026年6月5日（金）に東京コンファレンスセンター・品川にて、人事・HR領域のカンファレンス「電通総研 HRフォーラム2026」を開催します。

本カンファレンスは、「ヒトを信じ、日本の『はたらく』を変える」というビジョンのもと、毎年開催しており、本年で第3回を迎えます。昨年度はオンラインを含め1,000名以上の方々からお申込みをいただきました。

今回のテーマは、「進化する人事 - HUMANOLOGYが拓く未来へ」です。スズキ株式会社 常務役員 兼 技術戦略本部長 角野 卓氏、関西電力株式会社 人財・安全推進室 人事部長 三島 英之氏、元体操選手 内村 航平氏ら、各界の有識者をお迎えします。

各講演では、従業員の主体性とエンゲージメントを高める組織風土改革をはじめ、AIやデータを活用し、人材情報の分析に基づいて戦略的な人材活用を実現する「タレントインテリジェンス」の導入、多様な人材の力を結集するチームの共創力強化などについて解説します。単なるシステムの導入にとどまらず、テクノロジーを起点に人的資本の価値を最大化するための最新動向と実践的な知見を提供します。

現在、特設サイトにて参加申し込みを受け付けています。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43138/table/443_1_a78571129ffb06a04a9191cb449f00fb.jpg?v=202604060451 ]

■電通総研について https://www.dentsusoken.com(https://www.dentsusoken.com)

電通総研は、「HUMANOLOGY for the future～人とテクノロジーで、その先をつくる。～」という企業ビジョンの下、「システムインテグレーション」「コンサルティング」「シンクタンク」という3つの機能の連携により、企業・官庁・自治体や生活者を含めた「社会」全体と真摯に向き合い、課題の提言からテクノロジーによる解決までの循環を生み出し、より良い社会への進化を支援・実装することを目指しています。

テクノロジーや業界、企業、地域の枠を超えた「X Innovation（クロスイノベーション）」を推進し、これからも人とテクノロジーの力で未来を切り拓き、新しい価値を創出し続けます。

＊ 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。