フェアウェイソリューションズとインテック、製造業向けの需給計画ソリューション「Φ-Pilot」のS&OP機能を共同開発

ＴＩＳ株式会社

株式会社フェアウェイソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：殷 烽彦、以下：フェアウェイソリューションズ）とTISインテックグループの株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：疋田 秀三、以下：インテック）は、製造業向けの需給計画ソリューション「Φ-Pilot series（ファイパイロット シリーズ）」(以下：「Φ-Pilot」）※1の新機能として、企業全体の需要と供給のバランスを統合的に計画し、利益目標の達成を最大化する経営プロセスを採用したS&OP（Sales and Operations Planning）機能を共同開発し、2026年4月6日から提供開始することを発表します。



※1 正式表記は「φ-Pilot series」「φ-Pilot」。本プレスでは大文字の「Φ」を代用。

フェアウェイソリューションズの「Φ-Pilot」は、製造業における需給調整および在庫最適化を支援する業務ソリューションです。

今回両社が共同開発したS&OP機能は、「Φ-Pilot」の需給調整機能に利益目標の達成に向けた視点を取り入れることで、全社最適化された需給計画の立案を支援します。S&OPの中核要素である販売計画、在庫計画、仕入計画を対象に、利益影響を考慮したシミュレーションを可能とし、現場業務の効率化・高度化に加え、経営判断に必要な情報の可視化・最適化を実現します。

今後、S&OP機能は、両社および「Φ-Pilot」の販売・導入パートナー各社が提供を行います。

背景

近年、製造業界では市場需要の変動が激しく、原材料の調達や価格の見通しが難しくなっています。原材料や部品を取り扱う企業は、数量や納期中心の需給計画にとどまらず、収益性を意識した利益目標の設定と全社最適の観点による計画策定と意思決定が喫緊の課題となっています。

インテックは、製造業向け生産管理システムを100社以上に導入しており、生産管理システムと需給計画ソリューション「Φ-Pilot」を組み合わせた活用支援も多く手掛けてきました。その過程で、これからの需給計画立案・運用には、S&OPの利益視点での分析・シミュレーション機能が不可欠と考え、「Φ-Pilot」に付加することをフェアウェイソリューションズに提案しました。

フェアウェイソリューションズにおいても、「Φ-Pilot」拡張案を検討する中で利益視点を取り入れることが顧客企業の競争力強化につながると考えていたことから、両社は2022年4月に「Φ-Pilot」製品開発協業を開始し、今回のS&OP機能の共同開発に至りました。

「Φ-Pilot」のS&OP機能について

S&OP機能は、部門ごとに個別で策定されてきた販売・在庫・仕入計画に、利益目標の達成に向けた視点を取り入れ、各計画でシミュレーションと分析を行い、経営判断プロセスの可視化を行います。これにより、需給状況と収益影響を統合的に把握し、全体最適化された経営層の意思決定につながります。

S&OP機能は以下の5つの機能で構成されています。

1. 販売計画変更シミュレーション

製品構成や販売数量、価格条件などを変更した場合の利益変動を複数パターンで試算し、利益予測を評価した上で最適な販売計画の策定を支援します。

2. 在庫計画変更シミュレーション

販売数の変動を想定し、最適な在庫水準をシミュレーションします。在庫の持ち方と販売数の変動予想を組み合わせた複数パターンでの分析ができ、販売数が変動した時のリスクを評価することが可能です。

3. 原材料仕入計画変更シミュレーション

販売計画や在庫方針、ならびに調達条件（リードタイム、最小発注量等）を前提に、原材料や副資材の機会損失・廃棄損の予想を自動で計算します。

4. 予実分析機能

期間・商品・組織などの条件と、乖離基準（計画差異率、欠品率等）に基づいて、計画通りにいかなかった商品や組織の確認や分析が可能です。各種シミュレーションの起点となる気づきを提供します。

5．BI連携用インターフェース

S&OP機能で管理する各種データは、BIツール向けにデータ連携することができます。

BIツールを活用することで、KPIや計画差異などの見える化を支援し、より高度な分析を行うことが可能です。

今後の展開

フェアウェイソリューションズとインテックは、「Φ-Pilot」について現場から経営層までをつなぐ需給調整ソリューションとして、継続的にS&OP機能の改良・機能強化を進め、企業全体の最適化と競争力強化を支援していきます。

フェアウェイソリューションズの「Φ-Pilot series」について

フェアウェイソリューションズの「Φ-Pilot」は、日々変化する需要に応じて、未来の在庫バランスを計算・可視化し、適正な発注、迅速な需給調整、複数在庫拠点への適切な在庫配分を支援するソリューションです。

販売・在庫・発注の計画を連動させて可視化することで、「需給調整・発注」を中心とした計画系業務の最適化を図ります。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.fw-solutions.com/product/pilot

株式会社フェアウェイソリューションズについて（https://www.fw-solutions.com/(https://www.fw-solutions.com/)）

“未来の在庫変化”を扱う専門業務アプリケーションを自社で開発・提供している会社です。

納期回答、需給調整、在庫引当、発注計算…様々な業務現場で必要になるのは、「未来、在庫がどれだけ必要なのか」という日々変化する予定在庫の情報です。

従来、システム化の範囲外とされてきた在庫にまつわる“人間系業務”の領域に着目し、ソリューションを形にしたのが弊社の製品です。

主な製品として需給調整・在庫適正化・業務支援ソリューション「Φ-Pilot series」、SCM商売物流ソリューション「Φ-Conductor Series」があります。

人間系業務の合理的なシステム化・最適化を通じてユーザー企業様の利益向上に貢献します。

株式会社インテックについて（https://www.intec.co.jp/）

お客さまの経営戦略に沿った情報化戦略の立案からシステムの企画、開発、アウトソーシング、サービス提供、運用保守まで、IT分野において幅広く事業を展開しています。インテックは、1964年の創業以来培ってきた技術力をもとに、AI、RPA等のデジタル技術の活用や、新たな市場の創造にも積極的に挑戦しています。常にオープンな姿勢で、人、企業、社会を技術でつなぎ、自らも変革しながら「豊かなデジタル社会の一翼を担う」企業としてお客さまに新しい価値を提供していきます。

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

◆本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社インテック 広域ＩＴ第１事業本部 首都圏産業事業部

ＭＣＦ事業戦略統括部

E-mail：mcf_info@intec.co.jp

株式会社フェアウェイソリューションズ ソリューション事業部

E-mail：info_pilot@fw-solutions.com

電話：03-5822-6512

FAX：03-5822-6515