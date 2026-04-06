『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』にティガレックス希少種が初登場！　イベント「大轟竜＜黒い挑戦者＞」が開催！

株式会社カプコン通常クエストかマスタークエストを進めるとティガレックス希少種が乱入してくることがあります！ 撃退すればポイントや素材を大量ゲット！

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2026年4月6日（月）より、モンスター「ティガレックス希少種」が初登場するイベント「大轟竜＜黒い挑戦者＞」を開催いたします。

【App Store】

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【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

【公式サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

■イベント「大轟竜＜黒い挑戦者＞」が開催！

本日2026年4月6日（月）11:00より、イベント「大轟竜＜黒い挑戦者＞」が配信開始！

通常クエストかマスタークエストを進めるとティガレックス希少種が乱入してくることがあります！

撃退すればポイントや素材を大量ゲットのチャンス！

イベントに参加して新しい仲間「ビッグザモンスター」を島にお迎えしたり、「世界チャンピオンベルト」などの豪華な報酬を獲得しよう！

【イベント「大轟竜＜黒い挑戦者＞」ショートPV】[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NkEt6h00llA ]ティガレックス希少種【イベント報酬】イベント情報イメージイベント報酬一覧

※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。

【開催期間】

2026年4月6日（月）11:00～2026年4月14日（火）11:00

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要

モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！

舞台はアイルーたちの不思議な世界。

島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！

アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド

ジャンル：マッチ３パズル

対応機種：スマートフォン（iOS / Android）

配信日：好評配信中

アクセス方法:

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles

著作権表記：

(C)CAPCOM

※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。