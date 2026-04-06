【重版（５刷）】難解な仏教用語がよく分かると話題の「ヤンキーと住職」 浄土真宗の僧侶が描く異色のコミックが絶好調！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、コミックエッセイ『ヤンキーと住職』（著者・近藤丸）が売れ行き好調のため、重版（５刷）しました。全国の書店やECサイトなどで発売中です。

・版を重ねる人気の秘密は、対照的な2つの視点で描かれる仏教のおもしろさ

現役の浄土真宗本願寺派僧侶にして漫画家の近藤丸さん。SNSで発表し話題を呼んでいた漫画「ヤンキーと住職」が、3年前のコミック発売以来反響が絶えず、このたび重版（５刷）となりました。

なんとなく堅苦しいイメージがありがちな仏の教えを、仏教大好きヤンキーと頭でっかちな住職という対照的なキャラクターのやり取りを通じて学べる構成がユニークだと話題。例えば「縁起（えんぎ）」という仏教用語をテーマにした回では…。

降雪でバイクに乗れず腹を立てるヤンキーに対し、住職が「すべての物事は関係性によって成り立つ（因縁生起）」と説き、雪の存在の大切さを説明します。

このように、一般人の「なぜ？」をヤンキーが代弁することで、難解な仏教用語の成り立ちやおおよその概念が、エピソードを通じて理解できるようになっています。一見、水と油の2人が織りなす「仏の教え」が、凝り固まった読者の視点を鮮やかに解きほぐします。

・主な収録エピソード

「天上天下唯我独尊」「娑婆」「諸行無常」「分別」「凡夫」「卑下慢」「誰がために」「三毒の煩悩」など。まるで法話を聞くように2人の対話を通して仏教が学べる、今までにないコミックをぜひご覧ください。

・著者プロフィール

近藤丸：1984年富山県生まれ。浄土真宗本願寺派高岡教区真光寺衆徒。浄土真宗本願寺派

教師。漫画家。龍谷大学大学院文学研究科修士課程修了（真宗学）。京都女子中学校・高等学校講師（宗教科）。浄土真宗の学校で仏教の教員として勤務。漫画家・イラストレーターとしても活動している。本名 近藤義行。

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タイトル：「ヤンキーと住職」

定価：1760円（本体1600円＋税）

初版発売日／配信日：2023年2月2日

発行：株式会社KADOKAWA

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