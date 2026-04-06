【悲報】「おしえてあげないよ」って、ずっと言っていたばっかりに…ポリンキーのおいしさが若者に全く伝わっていなかったことが調査の結果判明。36年続くロングセラーブランドの光と影【ヒミツにしすぎた】

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）が1990年発売のロングセラーブランド「ポリンキー」に関する自主調査を行った結果、若者に対してその独自のおいしさが全く伝わっていないことが明らかになりました。

「ポリンキー」は、コーン生地のほのかな甘みとサクサクでくちどけの良い食感が特徴のコーンスナックです。「ポリンキー」をモチーフにしたかわいいキャラクター「スリーポリンキーズ」でおなじみの、親子で楽しめるファミリースナックとして多くのお客様にご愛顧いただき、1990年の発売からおかげさまで36年を迎えました。





この度、「ポリンキー」ブランドに関する自主調査※を実施したところ、「ポリンキー」の喫食者が味わいの3大価値として捉えている「クセになる味であること」「軽い食感であること」「食べていて楽しいこと」という項目において、Z世代（14～29歳）の満足点が圧倒的に低いスコアであることが判明しました。以上の結果を踏まえ、今後は「ポリンキー」ブランドの価値をより明確化し、若年層のみなさまにも「ポリンキー」のことをもっと知って、もっと好きになっていただけるような施策に取り組んでまいります。※調査概要調査手法：WEB調査調査エリア：1都3県（東京・神奈川・千葉・埼玉）／2府1県（大阪・京都・兵庫）調査対象：10歳～69歳の男女 ※10～14歳については、保護者の代理回答により抽出対象条件：「ポテトチップス」「ポテトチップス以外のスナック菓子」のいずれかを月1日以上の頻度で食べている者サンプル数：合計1000サンプル（1都3県：700サンプル／2府1県：300サンプル）実施期間：2025年5月15日（木）～ 5月28日（水）

【商品概要】

■商品名／内容量

「ポリンキー あっさりコーン」／55g

「ポリンキー めんたいあじ」／55g

「カリッカリえびポリンキー えび塩」／53g



■価格

オープン価格



■発売日／販売先

発売中／全国・スーパーマーケット他一般チャネル



■ブランドサイト

(URL) https://polinky.koikeya.co.jp/

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）