新商品「サンリオキャラクターズ　マンチョコ」登場！全20種のシールを封入！「2026年サンリオキャラクター大賞」とも連動

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、株式会社サンリオの人気キャラクターたちとコラボレーションした株式会社ロッテのチョコレート菓子、新商品「サンリオキャラクターズ マンチョコ」を2026年4月7日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売いたします。

本商品は、サンリオの人気キャラクターがオリジナルシール付きチョコ菓子で登場。シールは全20種で、どのキャラクターが出るか分からないワクワク感とコレクションの楽しさをお届けします。

また、本商品はサンリオが主催する「2026年サンリオキャラクター大賞」と連動しており、550円（税込）以上購入毎に、キャラクター投票に使用できるシリアルコードがレシートに印字されます。お菓子を楽しみながら、推しキャラクターを応援できる特別な体験をお楽しみいただけます。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/s2604/

サンリオキャラクターのオリジナルシール入り！

■サンリオキャラクターズ マンチョコ

価格：160円（税込172.80円）

発売日：4月7日（火）～順次

※店舗により販売日は前後する可能性がございます。

販売エリア：全国

メーカー：ロッテ

サンリオの人気キャラクターたちが、今回だけの特別デザインシールで登場します。ハローキティやシナモロール、クロミなどのキャラクターがかわいいデザインで皆様のお手元に。オリジナルデザインシールは全20種類です。どのシールが出るかは開けてからのお楽しみで、思わずコンプリートしたくなる商品です。

※販売開始時間は店舗によって異なります。

※在庫切れ、取り扱いの無い店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※商品名・価格・商品パッケージは変更になる場合がございます。

※税込価格は消費税8%で表記しています。

※画像はイメージです。

封入シール一例（全20種）サンリオキャラクター大賞の投票にも！

本商品は、年に1度開催されるビッグイベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の投票対象商品です。一度に「サンリオキャラクターズ マンチョコ」を550円（税込）以上購入すると、4月9日（木）よりレシートに投票用シリアルコードが印字されます。印字されたシリアルコードを使用することで、2026年サンリオキャラクター大賞に投票できます。

投票方法

１.お手元にシリアルコードが印字されたレシートを準備

２.QRコードからキャンペーンサイトにアクセス

３.レシート下部に印字されたシリアルコードを入力

４.「引換する」ボタンをタップ

５.「タップして投票サイトへ」ボタンをタップし、投票ページでお気に入りキャラへ投票

サンリオキャラクター大賞について

サンリオキャラクター大賞は、サンリオのキャラクターの中からお気に入りのキャラクターに投票し、順位を決定する年に一度の人気投票イベントです。1986年にサンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」でスタートし、現在では国内外のファンが参加するサンリオ最大級のイベントへと成長しました。

毎年多数のキャラクターがエントリーし、オンライン投票や関連企画を通じて、世界中のファンが応援を届けます。2025年の投票総数は6,300万票以上に達するなど、年々盛り上がりを見せています。

お気に入りのキャラクターを応援する『推し活』として、多くのファンに楽しまれている人気イベントです。

2026年サンリオキャラクター大賞 公式サイト

URL：https://ranking.sanrio.co.jp/

※税込み550円以上お買い上げごとに、シリアルコードが1つ発行されます。

※他の値引きキャンペーン・クーポンを同時に使用した場合、値引き後の価格が税込み550円または、軽減税率の場合、税込み550円以上お買い上げごとにシリアルコードが1つ発行されます。

※キャラクター投票は、お一人様何回でもご参加いただけます。

※キャンペーンサイトへの接続料および通信料は、お客様のご負担となります。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

担当者コメント

サンリオキャラクター大賞は、ファンの皆様が大好きなキャラクターを応援できる、年に一度の特別なイベントです。本商品では、サンリオキャラクターズのシールを楽しみながら、お気に入りのキャラクターを応援できる体験をお届けしたいと考えました。お菓子を食べる時間のちょっとした幸せと、推しキャラクターを応援する楽しさが重なり、皆様の日常の中で小さなワクワクを感じていただけたら嬉しいです。ぜひ本商品を通じて、2026年サンリオキャラクター大賞をより一層楽しんでいただければと思います。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665563