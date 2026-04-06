「もっと上手くなりたい」その情熱に応える、技術志向のスクール。リーフラス×ドリブルデザイナー岡部将和、ドリブル特化型スクールを2026年春に開校！

リーフラス株式会社

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、ドリブルデザイナー・岡部 将和氏とのパートナーシップを締結し、「ドリブル特化型スクール」を創設することをお知らせいたします。

スポーツを好きになる指導で支持されてきたリーフラスが、次に挑むのは「技術」の提供です。日本代表選手や海外スター選手への指導実績を持つドリブルデザイナー・岡部将和氏のメソッドを導入し、技術の向上に特化した専門スクールを設立します。

■ 本プロジェクトの3つの特長

1. 世界レベルの指導をマニュアル化

岡部氏の理論を独自カリキュラムとして標準化。動画教材とマニュアルにより、どの指導員でも岡部メソッドを忠実に再現できる仕組みを構築し、全拠点で統一された高品質な指導を実現します。

2. 実績の融合

SNS総再生（SNS再生）2億回超の岡部氏の「技術」と、リーフラスの「非認知能力育成」を掛け合わせ、心技体が揃った選手を育成します。

3. リーフラススポーツスクールの既存インフラを活用したスクール運営

全国展開するリーフラスの管理システム・安全基準をそのまま適用し、安心・安全のスクールを運営します。

■岡部 将和氏について

誰でも抜けるドリブル理論を持つドリブル専門指導者。YouTubeをはじめSNS上で配信するドリブル動画閲覧数は2億再生を超え、現在は海外を拠点に世界中でドリブル指導を行う。サッカー日本代表選手をはじめ、海外の著名なスター選手とコラボするなど実績多数。

また「ドリームデザイナー」として挑戦する事の素晴らしさ、感謝する事の大切さを伝え、幸せの感度を上げるための活動も行う。サッカーを通じた自身の経験から、夢を追い求める大切さや挑戦する心の重要性について講演会等を行う。

公式WEBサイト：https://dribbledesigner.com/

■岡部 将和氏よりコメント

「もっと上手くなりたい」と本気で思う子どもたちに、本気で向き合える場所をつくりたいと思いました。

このスクールでは、一人ひとりと向き合い、圧倒的にボールに触れる時間を増やします。

うまくなるために必要なのは才能ではなく、挑戦の量です。

チャレンジが増えれば、失敗も増えます。

でも私は、失敗は成功のカケラだと考えています。

失敗は終わりではありません。

うまくいくためのヒントであり、成長の途中にある大切なプロセスです。

このスクールに来ることで、失敗の捉え方が変わる。

挑戦することが怖くなくなる。

その変化こそが、本当の技術向上につながると信じています。

これまでドリブルは「感覚」と言われてきました。

しかし、抜ける瞬間には必ず理由があります。

私はその理由を構造化し、理論として言語化してきました。

再現できる技術として届けることで、どの地域でも、どの子どもでも、確実に成長できる環境をつくります。

世界に通用する1対1の力と、挑戦し続けられる心。

このスクールから、世界を代表する選手、そしてサッカーだけでなくさまざまな分野に挑戦していくリーダーが輩出されていくことを目指しています。

志を持って、このプロジェクトに取り組んでいきます。

皆さんとともに歩んでいけることを、心から楽しみにしています。

■背景・目的：より技術を極められるスクールで子どもたちのニーズに応える

リーフラスが運営する「リーフラススポーツスクール」は、「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」指導により、初めてスポーツに取り組む子どもやスポーツが苦手な子どももスポーツを楽しむことができるスポーツスクールです。指導における体罰や暴言、勝利至上主義を徹底的に排除し、リーダーシップや協調性といった子どもの非認知能力を向上させる指導を実施しています。

近年、「より専門性の高い技術指導を受けたい」「個のスキルを徹底的に磨きたい」といったニーズが高まっています。

こうした声に応えるべく、既存スクールの理念を土台としながら、新たに技術特化型スクールの創設に取り組みます。

技術はもちろん、リーフラススポーツスクールが大切にしている非認知能力育成も盛り込み、心技体が揃った選手を育成します。岡部氏のブランド力とメソッドを、リーフラスの全国運営基盤に融合させることで、新たな付加価値を創造します。

■今後の展開について

当社は、「もっと上手くなりたい」という子どもたちの向上心に火をつける新しいサッカースクールとして、2026年春のドリブル特化型スクールフラッグシップ校の開校に向け準備を進めてまいります。

詳細につきましては、決定次第順次発表してまいります。

【会社概要】

社名 ： リーフラス株式会社（LEIFRAS CO.,LTD.）

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー（米国証券コード）：LFS

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

設立年月日 ： 2001年8月28日

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

資本金 ： 784,666,480円（資本準備金を含む）

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』事業

ホームページ ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関する詳細や、取材のお申し込みは、下記までお問い合わせください。

■一般のお客様・企業様向け窓口

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