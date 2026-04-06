コンタクトセンターを中核とした総合BPOパートナー「ベルシステム24ホールディングス」のリサーチ・カバレッジを開始｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、株式会社ベルシステム24ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：梶原 浩、証券コード：6183、以下「ベルシステム24」）のリサーチ・カバレッジを開始することをお知らせいたします。カバレッジ開始にあたり、2026年2月期 通期 決算プレビューレポートを本日配信いたしました。

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

決算プレビューはこちら :https://envalith.com/ja/companies/6183/reports/019d6106-924a-77a5-92c8-5cc3c3a27c50

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

代表取締役社長 グローバル投資調査部門統括 河井 浩一のコメント

1982年の創業以来、日本のコンタクトセンター業界のスタンダードモデルを創り上げてきたベルシステム24のリサーチ・カバレッジを開始できることを、大変嬉しく思います。

同社は現在、従来のコールセンター受託という枠を越え、『ヒト』と『AIの力を掛け合わせた次世代型BPO企業』への変革を加速させています。今期決算では、その構造転換が業績にどう反映されているかを、アナリストの視点から多面的に分析してまいります。

エンヴァリスは、こうした変革期にある企業の価値を、日本語・英語・中国語で世界の投資家に届けることで、日本の資本市場の活性化に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/24_1_42197cc7a08a8876991962f26295d9e1.jpg?v=202604060451 ]