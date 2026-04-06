「東京諸島デジタルマップ」 リリースのご案内

東海汽船株式会社

東海汽船株式会社 https://www.tokaikisen.co.jp (https://www.tokaikisen.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：山崎潤一、以下 東海汽船）では、東京都の事業「BeSmartTokyo」のスマートサービス実装促進事業者である株式会社eiiconの支援を受け、「東京諸島デジタルマップ」を2026年4月6日(月)より、リリースいたします。本サービスでは、デジタルチケットの購入および経路検索機能をご利用いただけます。順次、マップの情報追加や取扱いチケットを拡充することで、東京諸島の魅力を深く伝えるデジタルマップを目指してまいります。

【概要】

●リリース日 2026年4月6日(月)

●サイトURL

https://tokyo-islands.maps.mg/

●機能

＜デジタルチケット＞

下記のデジタルチケットを販売予定です。

・大島温泉ホテル朝食休憩チケット ・大島バス1日乗車券 ・大島バス2日乗車券

・大島温泉ホテル朝食休憩チケット+大島バス１日乗車券のセット

＜経路検索＞

下記の検索機能を予定しております。

・東海汽船グループの航路を利用した東京諸島への経路検索

・大島島内の路線バス経路検索および観光地の紹介

◆東京都スマートサービス実装促進プロジェクト「Be Smart Tokyo」について

東京都では、先端技術を活用した便利で快適な都市「スマート東京」が実現されることを目指しています。

本事業では、独創性・機動力にあふれるスタートアップ等が各エリアと協働することで、都民の暮らしの利便性・QOLを高める新しいサービスをスピーディーに生み出すことを目的としています。本プロジェクトは「スマートサービス実装促進事業者」である株式会社eiiconの支援事業として採択されています。

詳細：https://eiicon.net/about/besmarttokyo-matching/