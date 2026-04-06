アルペンアウトドアーズ 累計6万台突破「アルミユニットテーブル」 待望の拡張ユニット4月17日（金）販売開始

株式会社アルペン

アウトドア・スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「Alpen Outdoors」の人気商品「アルミユニットテーブル」の新オプション「アンダーラックフレーム110」「連結ブリッジ」とその他アイテムを4月17日(金)から販売開始いたします。

■アルミユニットテーブルについて

「アルミユニットテーブル」は、「Alpen Outdoors」ブランドを代表する人気商品で、これまでに累計6万台以上を販売しています。天板の一部を取り外してバーナーやコンロをセットできるなど、キャンプスタイルに合わせた自由度の高いカスタマイズ性が特長です。ソロからファミリーキャンプまで幅広く対応する「88」と「110」の2サイズを展開しています。

＜アルミユニットテーブル 特設サイト＞

https://store.alpen-group.jp/product/alpenoutdoors/aluminum-unit-table/

■アンダーラックフレーム110 価格3,999円（税込）

2025年10月発売の「アンダーラックフレーム88」が多くのお客様からご好評をいただいていましたが、このたび110専用サイズが登場します。

＜主な特徴＞

・「アルミユニットテーブル110」の足元に収納スペースを追加できるフレーム。（天板は別売）

・コンロやバーナーの使用時に取り外した天板も有効活用可能。

・簡単に取り付け可能。

＜商品詳細＞

発売日：2026年4月17日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始

商品名：アンダーラックフレーム110

価格 ：3,999円（税込）

耐荷重：10kg（別売の天板を使用した場合）

材質 ：アルミニウム

付属品：収納袋

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7311090326-0001(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7311090326-0001)

■連結ブリッジ 価格2,499円（税込）

＜主な特徴＞

・「軽量1.5kgアウトドアラック」同士を連結できる拡張ブリッジ。（「軽量1.5kgアウトドアラック」は「アルミユニットテーブル110/88」との連結も可能）

・別売の「アウトドアラック用天板」を装着し、テーブルやラックとしてのスペースを確保。

・「アルミユニットテーブル110/88」の天板部分にも装着可能。

※2024年4月発売モデルのアルミユニットテーブル88は対象外です

＜商品詳細＞

発売日：2026年4月17日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始

商品名：連結ブリッジ

価格 ：2,499円（税込）

寸法 ：約 W62×D36×H1cm

材質 ：スチール

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7311090316-0001(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7311090316-0001)

以下、同日発売するアイテム情報です。

■ヘキサ型キャンプシェード用トンネルL 価格6,999円

＜主な特徴＞

・「100%完全遮光ヘキサ型キャンプシェードL」同士を連結できるトンネル

・リビングと寝室を分ける、グループキャンプでプライベートスペースを確保するなど柔軟なレイアウトに対応。

・連結はフック式で簡単。

・縫い目からの水の浸入を防ぐシームテープ加工。

＜商品詳細＞

現在予約受付中

発売日：2026年4月17日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始

商品名：ヘキサ型キャンプシェード用トンネルL

価格 ：6,999円（税込）

収納時サイズ：W26×D41×H9cm

重量 ：1.4kg

素材 ：ポリエステル

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7030090006-0001(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7030090006-0001)

＜100%完全遮光ヘキサ型キャンプシェード 特設サイト＞

https://store.alpen-group.jp/product/alpenoutdoors/hexa-shelter/

＜連結イメージ動画＞

https://www.youtube.com/watch?v=E1dG41KR5Co

■販売店情報

・スポーツデポ・アルペン（キャンプ用品取扱店のみ。北海道を除く）

・アルペンアウトドアーズ（エッセンシャルストア含む。キャンプ用品取扱店のみ）

・アルペンマウンテンズ練馬関町店

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=0000&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10%2c13&rsprf=(https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=0000&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10%2c13&rsprf=)

・Alpen Online

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?bid=1766&udns=1&set=&sort=1(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?bid=1766&udns=1&set=&sort=1)

■Alpen Outdoorsとは

「Alpen Outdoors」ブランドは、当社が運営するアウトドアショップ「Alpen Outdoors」において、お客様と日々向き合う中で見つけた潜在的なニーズを形にするために生まれたプライベートブランドです。細部までとことんこだわり抜き、お客様の“こういうのが欲しかった”を叶えるアウトドアアイテムをお届けします。

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営