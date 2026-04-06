「Wagyu Selection」が極上和牛の総合通販サイトへ進化。カタログギフトに加え、お肉を選んで贈る和牛ギフトとご自宅用購入が新登場。新たに432商品を一挙ラインナップし、4月6日より販売開始。

株式会社オニオン新聞社※写真はイメージです。



株式会社オニオン新聞社と小川畜産グループの小川フード＆サービス株式会社による共同プロジェクト「Wagyu Selection by OGAWA×onion」（https://wagyu-selection.com）は、2026年4月6日（月）より、松阪牛・常陸牛・前沢牛・国産黒毛和牛の合計432商品の単品販売を開始いたします。

カタログギフト専門サイトとして展開してまいりました「Wagyu Selection」は、この度、和牛ギフト・ご自宅用を幅広く取り揃えた「和牛の総合通販サイト」へと生まれ変わります。

サービス開始以降、「特定の銘柄を直接プレゼントしたい」「自宅用にも取り寄せたい」というお声を多数いただいてまいりました。こうしたお客様のニーズにお応えするべく、従来のカタログギフトに加え、お選びいただいた和牛をそのまま贈れる和牛ギフトと、自分で選んで食べられるご自宅用購入の2つのサービスを新たに追加いたします。

432商品の豊富なラインナップを追加

用途(2種)、銘柄(4種)、食べ方(9種)、グラム数(6パターン)の合計432商品の中から、お好みに合わせた極上和牛を直接ご購入いただけます。

- 用途：ギフト用／ご自宅用- 銘柄：松阪牛／常陸牛／前沢牛／国産黒毛和牛- 食べ方：すき焼き（肩・モモ）／すき焼き（肩ロース・ロース）／しゃぶしゃぶ（モモ）／焼肉赤身（肩・モモ・バラ ・ロース)／焼肉霜降り（肩・モモ・バラ ・ロース)／ステーキ（サーロイン・リブロース）／ステーキ（イチボ）／ステーキ（ランプ）／切り落とし- グラム数：各商品ごとに少量から大容量まで6パターンをご用意。例）ステーキ 最少200g～、切り落とし 最大4080gまで※写真はイメージです。

WagyuSelection by OGAWA×onionとは

創業87年の老舗「小川グループ」が厳選した極上和牛を、豊富なラインナップで販売する総合通販サイトです。

熟練の目利きが選び抜いた最高品質の極上和牛のみを取り扱い、受け取った方が約40種から"選べる"最新のカタログギフトをはじめ、銘柄別カタログギフト、直接お肉を届ける現物ギフト、さらにはご自宅用の単品購入など、あらゆる用途に寄り添った豊富な商品を展開しています。

感謝の気持ちを伝えたい時に。特別な記念日の贈り物に。ご自身へのご褒美に。幅広いニーズに対応する「Wagyu Selection by OGAWA×onion」を、この機会にぜひお買い求めください。

公式サイトURL：https://wagyu-selection.com

選べる2つの用途

お相手にお肉をそのまま届ける和牛ギフト、ご自分へ贈るご自宅用商品

●和牛ギフト

「大切な人へ、最高級和牛を直接お届け」

お選びいただいた極上和牛を気品あるギフトボックスでお相手の住所へ冷凍便でお届けします。

シーンに合わせた熨斗は無料で対応。想いを込めたメッセージカードも有料オプションでご用意。

確かな品質の本物の美味しさをお届けします。

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● ご自宅用

「いつもの食卓を、特別な一皿に」

4銘柄、9種の食べ方、6パターンのグラム数の中から、お好みの一品を自由に選んでお取り寄せいただけます。簡易包装でお届けするため、同内容のギフト版よりお得にお買い求めいただけるのも魅力。

特別な日から日常使いまで、本物の美味しさをご家庭でもお楽しみください。

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選べる4つの銘柄

4つの産地 4つの個性 ー 日本各地で丹精込めて育てられた銘柄和牛 ー

とろける松阪、旨み深い常陸、香る前沢、日本が誇る国産黒毛和牛。

厳選された4種の極上和牛からお好みの銘柄をお選びいただけます。

●松阪牛

三重県が誇る「肉の芸術品」。美しい霜降りと、上質なバターを思わせる甘味が特徴。

●常陸牛

茨城県が誇るブランド牛。上質な脂の甘味と深いコク、きめ細やかな肉質が特徴。

●前沢牛

岩手県の清らかな自然で育まれた銘牛。繊細な味わいと、上品な風味が魅力。

●黒毛和牛

厳選された国産黒毛和牛。柔らかくジューシーで、口当たりのまろやかさが魅力。

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選べる9種の食べ方

各銘柄ごとに9種のメニューをご用意。好みや調理方法に合わせた一品をご自由にお選びいただけます。

- すき焼き（肩・モモ)- すき焼き（肩ロース・ロース )- しゃぶしゃぶ（モモ )- 焼肉赤身（肩・モモ・バラ ・ロース)- 焼肉霜降り（肩・モモ・バラ・ロース)- ステーキ（サーロイン ・リブロース)- ステーキ（イチボ ）- ステーキ（ランプ ）- 切り落とし※写真はイメージです。

OGAWA「小川畜産グループ 小川フード＆サービス株式会社」

創業1938年以来、食肉のプロフェッショナルとして長年の実績を持つ小川グループ。

自社生産農場や食肉市場での厳格な「目利き」、自社工場での徹底した「加工」、そして全国への「流通」まで、一貫体制で培ってきた確かな品質管理技術と経験、信頼の全てをこのギフトに込めてお届けしています。

公式サイトURL：https://www.ogawa-group.co.jp

onion「株式会社オニオン新聞社」

株式会社オニオン新聞社とは

地方創生を基軸としたGrowth支援事業（プロジェクト事業・デジタルマーケティング事業・D2C事業）や、事業企画・事業開発支援から、プロジェクト・マーケティング・コミュニケーション・運用実行の支援まで一貫したマネジメントでソリューションを提供。2023年、千葉銀行より20%の出資を受け連携事業やパートナーシップを高めている。

公式サイトURL：https://www.onionnews.co.jp/

サービス概要

◆サービス名：Wagyu Selection by OGAWA×onion

◆公式サイト：https://wagyu-selection.com

◆運営：Wagyu Selection 運営事務局