不二製油の植物性ダシ「MIRA-Dashi(R)」、台湾・台中の新店舗「千房 Diversity」に採用

不二製油 株式会社

不二製油株式会社（以下、当社）が製造・販売する植物性ダシ「MIRA-Dashi(R)」が、千房ホールディングス株式会社による高級鉄板焼きの新業態「千房 Diversity 台中漢神インターコンチネンタル店」（台湾・台中市、2026年4月10日開業）のメニューに採用されました。

本事例は、当社技術ブランドMIRACORE(R)が顧客の海外展開および現地適応を下支えする一例であると同時に、MIRACORE(R)が提唱する「オールパーパス」という概念がまさに体現された、初の海外店舗での事例となります。

本店舗では大阪の食文化を代表するお好み焼きを、国境を越えてすべての人に楽しんでいただくために、本格ベジタリアンコース「翠宴（Sui En）」を提供します。「翠宴（Sui En）」は、通常コース「シェフおすすめコース」と同じメニュー構成、同じ美味しさでありながら植物性食材のみで構成されており、テーブルを囲むすべての方が食の制限にかかわらず食の喜びを共有できることが特徴です。

この料理設計を支えているのが不二製油株式会社の「MIRA‑Dashi(R)」です。ダシを植物性にすることで一つの設計で多様な食ニーズに対応することが可能となります。

■MIRA-Dashi(R)とは

「MIRA-Dashi(R)」は弊社が70年以上培ってきた油脂とたん白の知見を融合させた技術ブランド「MIRACORE(R)」から生まれた植物性ダシシリーズです。動物性食品が持つ特有の満足感を植物性で表現し、現在はチキンタイプ、ビーフタイプ、カツオタイプ、貝タイプ、白湯タイプの5種類を展開。外食・ホテル産業を中心に広がり、動物性と遜色ない料理ができると高く評価いただいています。

油脂とたん白の知見を融合させた技術ブランド「MIRACORE(R)」MIRACORE(R)から生まれた植物性ダシ「MIRA-Dashi(R)」

・MIRA-Dashi(R) 製品情報（業務用サイトリンク）

https://fujiplatform.jp/products/plant-based_dashi/index.html

■一つの設計で多様なニーズに対応する「オールパーパス」

本店舗では提供料理のベース素材としてMIRA-Dashi(R)を活用し、MIRA-Dashi(R)が動物性食品らしい満足感を下支えすることにより、どのコース料理を召し上がる方も同じ美味しさを味わうことができます。

MIRACORE(R)ではダシを植物性にすることで料理設計やオペレーションを分けることなく多様な食ニーズに対応する考え方を「オールパーパス」と呼び、推進しています。

食の多様性への配慮を特別対応ではなく標準設計として組み込むこの取り組みは外食産業における新たな選択肢を提示するものです。

■店舗とメニュー概要

本店舗は、千房ホールディングス株式会社が進める海外展開の取り組みの一つとして、国内のハイエンドブランド「ぷれじでんと千房」のホスピタリティを基盤に展開する、新業態「Diversity」の初の海外店舗となります。地域の食習慣に配慮しながら「お好み焼」の枠を超えた洗練されたコース料理とライブ感あふれる鉄板焼体験を提供します。

台湾では台湾素食と呼ばれる植物性食のライフスタイルが広く浸透しており、本格ベジタリアンコース「翠宴（Sui En）」はこうした地域の食背景に寄り添う形で設けられたコースの一つです。

■店舗情報

店舗名： 千房 Diversity 台中漢神インターコンチネンタル店

オープン日： 2026年4月10日（金）

住所： 台中市北屯区崇徳路三段865号406

営業時間： 11:00～22:00

店舗規模： 30坪 / 31席

客単価： ランチ2,500円～（約500元～）、ディナー7,000円～（約1,500元～）

運営会社： Taiwan Chibo Co., Ltd.