再販の声を受け、秘伝のレシピを研磨スパイス香る 珠玉の味わい 「謹製スパイスソース」 ４月６日 通販限定新発売

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、1935 年から受け継がれるレシピをブラッシュアップし、スパイスの効いた本 格的な味わいを追求したウスターソース「謹製スパイスソース」を新発売します。

■商品の概要

・販売チャネル ： エスビー食品公式通販「お届けサイト」 https://www.sbotodoke.com/shop/g/g19172/(https://www.sbotodoke.com/shop/g/g19172/)

エスビー食品公式 楽天市場店 https://soko.rms.rakuten.co.jp/e-sbfoods/19172/(https://soko.rms.rakuten.co.jp/e-sbfoods/19172/)

エスビー食品公式 Yahoo！店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-sbfoods/19172.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-sbfoods/19172.html)

エスビー食品公式 Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVJ6CJSH

・発売日 ： 2026 年 4 月 6 日

・商品仕様 ：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3092/table/881_1_b7db28e8b8071f9831429c7bdc517b4d.jpg?v=202604060451 ]

※販売チャネルによって、販売価格や取扱商品が異なります。

■商品の特徴

・秘伝のレシピをさらに進化

1935 年に発売した「ヒドリ印ソース」のレシピをベースに、現代の嗜好に合わせた味わいへと磨きを かけました。長年培ってきたスパイス使いのノウハウを活かし、複雑で厚みのある味に仕上げました。 ・料理を引き立てるスパイスの香り

10 数種類のスパイスを独自に配合。一部のスパイスを工場で粉砕する「自家挽き」にすることで、ス パイスの香り立ちを高めました。

・野菜の旨みを活かした味わい

野菜をたっぷりと使用したスープを配合することで、奥深い味わいを実現しました。

・パッケージに込めた想い

「ヒドリ印ソース」から長年にわたり受け継いできたソースづくりの歴史とこだわりを表現するため、商品のラベルとギフトセットの箱に「ヒドリ印」のデザインを採用しました。

▼「謹製スパイスソース」ブランドサイト

https://www.sbotodoke.com/shop/pages/spicesauce.aspx

■「スパイスソース」の歩み

「ヒドリ印ソース」のレシピに改良を重ね、1961 年に発売したのが「スパイスソース」です。カレー粉の製造で培ったノウハウを活かし、17種類のスパイスを独自にブレンドした味わいは、業務用・ 家庭用を問わず多くの方から支持され、ロングセラー商品として親しまれてきました。 2024 年に販売を終了しましたが、その後もお客さまから再販を望む声が寄せられていました。

■「ヒドリ印」について

＜スパイスソースの変遷＞

1930年、当社は「社運が日が昇る勢いであるように。また、鳥が自由に大空をかけめぐるように、自社製品が津々浦々まで行き渡るように」という願いを込めて、「太陽」と「鳥」を図案化した「ヒドリ印」を商標としました。

翌年に「太陽＝SUN」「鳥＝BIRD」の頭文字である「S&B」を併記した商標とし、これが「エスビー食品」の社名の由来となりました。

▼エスビー食品の社史・沿革

https://www.sbfoods.co.jp/company/profile/history/

＜当時のカレー粉製品のラベル＞

復活を望むお客さまの声にお応えして、 原点のレシピを見直し、新たな価値を加えた商品として通販限定でお届けします。