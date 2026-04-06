『秘密結社 鷹の爪』放送開始から20周年！4月6日を「鷹の爪団・地球にやさしい世界征服の日」に制定しました。

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都 千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO：小野 亮、以下 DLE）は、4月6日を「鷹の爪団・地球にやさしい世界征服の日」として、一般社団法人 日本記念日協会に申請し、正式に登録・制定されたことをお知らせいたします。

■「鷹の爪団・地球にやさしい世界征服の日」制定によせて

『秘密結社 鷹の爪』は「人と地球にやさしい世界征服」をたくらむ「鷹の爪団」が繰り広げる、誰もが楽しめるナンセンスコメディアニメです。

鷹の爪団の活動開始20周年を機に記念日登録することで、これまで団員（ファン）とともに歩んできた歴史を祝うとともに、鷹の爪団の姿勢を通じて「争いのない安心して過ごせる毎日を皆で作ろう」という想いを発信し、社会に笑顔とポジティブなエネルギーを届けることを目的としています。

日付は、同作品が初めてテレビで放送された日であり、鷹の爪団と主要キャラクターたちがデビューした日である2006年4月6日にちなみ、4月6日を記念日にしました。

詳しくは下記をご覧ください。

https://www.kinenbi.gr.jp/

■作者・FROGMANからコメント

2006年4月6日から数えてちょうど20年後は、今日なんですよ。

なんだか不思議ですね！

あ、ちょっとトイレ行ってくるわ。ぶほっほ

■戦闘主任兼怪人製造主任 吉田くんからコメント

初回放送から20年ですよ！

20年前に生まれた赤ちゃんは20歳になって、

僕は24歳から21歳になりました。

■Xで『＃地球にやさしい世界征服』を大募集！

記念日制定にあわせて、本日は鷹の爪団が「#地球にやさしい世界征服の日(https://x.com/search?q=%23%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AB%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%BE%81%E6%9C%8D%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=top)」で、みなさんの人と地球にやさしい世界征服活動の投稿を募集中です。

#地球にやさしい世界征服の日(https://x.com/search?q=%23%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AB%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%BE%81%E6%9C%8D%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=top)をつけて投稿すると吉田くんがリプライやいいねをしてまわり、団員（ファン）との交流を図ります。

■秘密結社 鷹の爪 とは

世界征服をたくらむベンチャー秘密結社 鷹の爪。そして、彼らの野望を阻む正義の味方・デラックスファイター。何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義なのかよくわからないヒーローとのやり取りを描いた世界征服コメディ。

2006年4月、テレビ朝日での深夜放送がスタート。全編Flashで制作されたアニメ作品として初となる地上波TV30分枠でのレギュラー放送が話題となり、2012年にはNHK Eテレ『ビットワールド』内で全国放送を開始。世界で初めての劇場映画公開、キャラクターとして初のラジオ冠番組、アメリカでの地上波放送などのほか、プロダクトプレイスメントやネーミングライツなどの斬新な手法で一般のファンのみならず、映画・広告業界にも衝撃を起こした。

様々な企業や自治体、キャラクターとのコラボレーション、グッズ展開など現在まで続く人気コンテンツで2026年に20周年を迎える。

■株式会社ディー・エル・イー とは

会社名：株式会社ディー・エル・イー

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとするIP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメ・キャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014年に東証に上場。IPオーナーとして自社コンテンツの開発・活用をはじめ、ミドルクオリティのアニメーションを短納期で実現させる「オルタナティブ・アニメ」事業も展開。2025年にはAI映像スタジオ「OBETA AI STUDIO」を開設するなど、AIとIPを組み合わせた新たなコンテンツビジネスを加速させている。