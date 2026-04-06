「見て」「食べて」2度ときめく！心はずむ福島の桃スイーツ【MOMOEMI】（ももえみ）シリーズ 4月6日（月）新発売

株式会社タカチホ【MOMOEMI】（ももえみ）左下「桃×ヨーグルト風味のチョコサンドクッキー」２段皿上「福島桃のミルククリームチーズタルト」２段皿下「福島桃のカスタードケーキ」

株式会社タカチホ（長野県・長野市、代表取締役社長：久保田 一臣、以下 タカチホ）は、JAふくしま未来のストレート桃ジュース「桃の恵み」を使用した３種類のスイーツ「MOMOEＭI桃×ヨーグルト風味のチョコサンドクッキー」「福島桃のミルククリームチーズタルト」「福島桃のカスタードケーキ」を4月6日（月）に新発売します。

ヨーグルト風味のチョコサンドは、桃の芳醇な香りと甘さをヨーグルト風味で仕上げた爽やかな美味しさです。ミルククリームチーズタルトは、桃の甘さとチーズのコクが重なる風味豊かな味わいです。カスタードケーキは、ふんわり食感と、桃の香りが広がるやさしい味に仕上げています。3つの個性豊かな味わいで、心ときめくひとときをお届けします。

開発の背景と「MOMOEＭI」ブランド

「これまでにない、新しい福島のお土産をつくりたい」「福島の桃の魅力を、もっとたくさんの人に届けたい」そんな想いから、この商品づくりは始まりました。そこで出会ったのが、JAふくしま未来の「桃の恵み」です。その美味しさをより多くの人に届けるため、お菓子として形にし、手にした瞬間から“ときめき”を感じられる商品を目指しました。

そしてたどり着いたのが、ブランド名【MOMOEMI（ももえみ）】です。ジュースの「桃の恵み」とのつながりを感じさせながら、“桃”と“笑み”を組み合わせ、「食べた人が思わず笑顔になる」ことをイメージしています。構想から完成まで約6か月。名前が決まったことで、パッケージや商品、売場の雰囲気までひとつにつながり、世界観のあるブランドとして形になりました。まるでコスメや雑貨のように、思わず手に取りたくなる、華やかでときめくデザインも特徴です。

商品概要

◆MOMOEMI

桃×ヨーグルト風味のチョコサンドクッキー

12個入り 1,100円（税抜）

◆MOMOEMI

福島桃のミルククリームチーズタルト

5個入り 850円（税抜）

◆MOMOEMI

福島桃のカスタードケーキ

6個入り 900円（税抜）

◆MOMOEMI

福島桃のカスタードケーキ

1個入り 170円（税抜）

◼️販売店舗：福島県内SA・PA、道の駅、ホテル、各施設等

会社概要

会社名 株式会社タカチホ

代表取締役社長 久保田 一臣

設立年月日 昭和24年2月28日

資本金 10億円

決算期 3月31日（年1回）

主な業務内容 観光みやげ品の製造および卸売業、一般和洋菓子、

アウトドア用品販売、飲食・不動産事業など

本社所在地 〒381-0022

長野県長野市大豆島5888番地

TEL 026-221-6677

FAX 026-221-1346