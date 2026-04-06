街の日常と、あしたへと続く風景を贈る新番組 野村不動産グループ提供番組『夕陽の余韻』放送開始について

野村不動産ホールディングス株式会社

野村不動産ホールディングス株式会社（東京都港区／代表取締役社長：新井聡、以下「当社」）は、2026年4月より、テレビ東京にて新番組『夕陽の余韻』に一社提供することをお知らせいたします。

野村不動産グループは、グループ企業理念「あしたを、つなぐ」のもと、グループビジョン「まだ見ぬ、Life＆Time developerへ -幸せと豊かさを最大化するグループへ-」を掲げ、人々の暮らしに寄り添い、時間が経つほどに価値が深まる街、そこで提供する価値の向上を目指してまいりました。このたび放送を開始する『夕陽の余韻』は、そんな私たちが大切にしている「日々の営み」や「街の風景」を、情緒豊かな映像で描き出す番組です。

１．番組内容

『夕陽の余韻』は、人が行き交い、暮らしが続く街にスポットを当てる紀行・ドキュメンタリー番組です。毎回ひとつの街を訪れ、そこに息づく日常や風景を丁寧に映し出します。物語のクライマックスは、やがて訪れる夕暮れのひとときです。街に残る夕陽の余韻と、静かに明日へ続いていく時間の気配を描きます。視聴者の皆様が、自分たちの暮らす街や大切な時間を改めて愛おしく感じ、そっと肩を押されるような安らぎのひとときをお届けすることを目指しています。

２．番組概要

番組名：夕陽の余韻

放送局（放送エリア）：テレビ東京（関東エリア）

放送開始日：2026年4月8日（水）予定

放送時間：毎週水曜日 22時58分～23時06分

ナレーター：稲垣吾郎

稲垣氏よりコメント: 見慣れた景色も、視点や気持ちを変えるだけで新しい景色に見えてくるのでいろいろな夕陽の表情を見られるのは、番組として素敵ですよね。シリーズを通して、いろんな街をフィーチャーしていくのがこれからも楽しみです。この番組の余韻に、そして僕の声の余韻に浸っていただけたらと思います。

■番組ホームページURL：https://www.tv-tokyo.co.jp/yuuhinoyoin/

※放送後、公式YouTubeチャンネル等でのアーカイブ配信も予定しております。