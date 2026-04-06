機内での会話はこれで安心。ネイティブキャンプ、「旅行英会話-基礎」教材に「機内」編が新登場！

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、「新旅行英会話 基礎」において、新たに「機内」シーンを追加リリースいたしました。

本教材では、機内で想定される10の具体的なシチュエーションに対応した英会話を学習することが可能です。

■ 教材追加の背景：旅行のスタートである「機内」の不安を取り除く

海外旅行において、飛行機の機内は「最初に英語でのコミュニケーションが必要となる場面」の一つです。限られた空間の中で、客室乗務員の指示を正確に理解し、自分の要望を適切に伝える力は、快適で安全な空の旅に欠かせません。

「飲み物の種類を聞き取れず、とりあえずYesと言ってしまった」「席の移動が可能か聞きたかったけど、何と言えば良いかわからなかった」という経験を持つ学習者は少なくありません。

ネイティブキャンプでは、実際の利用シーンに即した「本当に使える実践的な英語力」の習得をサポートするため、旅行前の準備として最適な本教材の拡充に至りました。

■ 新教材「機内編」の学習内容（全10シーン）

本教材では、実際のフライト中の流れに沿って、以下の10の具体的なシチュエーションを網羅的に学習できます。

- 座席を見つける- 荷物の収納を手伝ってもらう- 離着陸時のルールに従う- 飲み物を選ぶ- 機内食を選ぶ- 隣の人と雑談をする- 機内で必要なことをリクエストする- 飲み物をお願いする- ごみ回収時にリクエストする- フライトの時間とスケジュールを尋ねる

基礎レベルの内容で構成されているため、初めて海外旅行に行く方でも、安心して必須フレーズを身につけることができます。

教材URL :https://nativecamp.net/textbook/series/185

ネイティブキャンプは今後も、学習者が「今すぐ使いたい」と思える実用的な教材の開発・拡充を進め、世界へ羽ばたく第一歩をサポートしてまいります。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media