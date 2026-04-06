九州の“うまかもん”が勢揃い！長崎の本鮪、枕崎のかつお、九州のあじとさばの食べ比べが税込120円～で登場！『九州うまかもん祭』を開催。

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、おいしいおすしをお手頃な価格でお客さまにお楽しみいただきたいという想いから、「長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み」と「枕崎産 溶岩焼かつおたたき」、「あじとサバの食べ比べ」を税込120円～でご提供します。そのほか、九州で獲れたネタや九州名物を使ったおすし、サイドメニューを多数ご用意した『九州うまかもん祭』を4月8日（水）より全国のスシローで開催いたします。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

4月8日（水）から開催する『九州うまかもん祭』の目玉商品は3商品あり、「長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み」は、長崎沖で漁獲された天然本鮪のねぎとろのほどよい粒感とねっとりとした食感を包みで味わえます。「枕崎産 溶岩焼かつおたたき」は、鹿児島県枕崎産のかつおを溶岩焼でたたきにすることで旨みをぎゅっと閉じ込め、「あじとサバの食べ比べ」は、九州で水揚げされた天然のあじとサバを楽しめます。価値のあるネタを腹一杯、お手頃価格でお楽しみいただきたいとの想いから、3商品とも税込120円～でご提供します。

さらに、九州のネタを合わせた3貫盛りやご当地ネタも登場し、九州のうまいネタに合う「九州甘口醤油※1」を全国のスシローでご用意いたします。4月8日（水）～なくなり次第終了となりますので、ぜひおすしと一緒にお楽しみください。

サイドメニューからは福岡の人気店監修のラーメンと大分名物の名店監修の唐揚げが登場します。「あっさり博多豚骨ラーメン」は、スープに3種類の醤油を使用することで奥深くキレのある味わいに仕立て、クリーミーでコクがありながらも、すっきりとした後味をお楽しみいただけます。「醤油にんにく 中津唐揚げ」は、醤油とにんにく、生姜の風味を感じる王道の味付けにしており、店内揚げでジューシーな唐揚げを味わえます。そして、スイーツでは九州名物のかき氷の白くまをイメージした「白くま風アイスケーキ」が登場します。

おすしからサイドメニュー、スイーツまでも九州尽くしのこの機会に、ぜひスシローにお越しください。

※1 お席に置いておりますので、ご自由にお使いください。お席にない場合はタッチパネルでご用命ください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

『九州うまかもん祭』商品概要

■商品名：長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数126万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰りの際、軍艦1貫となります。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

一本釣り

■商品名：枕崎産 溶岩焼かつおたたき

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数151万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

九州水揚げ

■商品名：あじとサバの食べ比べ

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数168万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

大分名物

■商品名：漬けまぐろのひゅうが丼風にぎり

■価 格：税込180円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数36万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

■商品名：馬刺しにぎり

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数16万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

黒毛和牛ブランド「黒樺牛」

醤油漬け山わさびのせ

■商品名：黒毛和牛ローストビーフ 山わさび

■価 格：税込280円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数21万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

■商品名：やまやの明太子軍艦

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数25万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

■商品名：馬刺しねぎとろ包み

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数51万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰りの際、軍艦1貫となります。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

宮崎発祥

■商品名：レタス巻（えび天入り）

■価 格：税込180円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数30万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※愛知県・岐阜県・三重県の店舗、スシロー道頓堀店では「レタス巻（上えび天入り）」（税込260円～）を販売いたします。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

■商品名：うまかもん！九州3貫盛り

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数33万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

※盛り合わせ内容：そでいか やまやの明太子のせ、天然さば、ごま香る馬刺しにぎり

■商品名：わっぜ！九州3貫盛り

■価 格：税込280円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数43万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

※盛り合わせ内容：天然 連子鯛の炙り、溶岩焼かつおたたき、天然 きびなご

＜九州甘口醤油＞

『九州うまかもん祭』開催中、全国のスシローに「九州甘口醤油」を導入いたします。

スシローの九州甘口醤油は、とろみのある甘口醤油がネタに絡み、旨さを引き立てます。

2026年4月8日(水)～なくなり次第終了となります。

※お席に置いておりますので、ご自由にお使いください。お席にない場合はタッチパネルでご用命ください。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに140種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきました。現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知っていただきたい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施しております。このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店に監修いただいたラーメンをスシローで販売しております。4月8日（水）からは、食べログ点数3.58の高評価を獲得している福岡の人気店監修のラーメンが登場します。

■商品名：あっさり博多豚骨ラーメン

■価 格：税込470円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数32万食が完売次第終了。

※通常販売商品です。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※チャーシューは安全基準に従い低温加熱調理しています。部位によりピンク色に見える場合がありますが安心してお召し上がりいただけます。

※お持ち帰り対象外。

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。

博多・川端通商店街に暖簾を掲げる「中洲川端 きりん」は、伝統の枠に捉われない独自の進化で地元客から絶大な支持を得る実力派です。代名詞は、器の縁まで注がれた「なみなみスープ」。丁寧に炊き出した豚骨の旨みが凝縮され、力強いコクと驚くほどスッキリとしたキレを両立させています。また、博多では珍しい「中細の玉子麺」を採用しているのも同店ならでは。伝統を重んじつつも、従来の博多豚骨ラーメンのセオリーに捉われず、おいしさの高みを追求する姿勢が、舌の肥えた地元ファンを魅了して止みません。活気溢れる店内で、最後の一滴まで堪能したくなる至高の一杯。進化し続ける博多豚骨の真髄を体感できる名店です。

さらに、大分名物中津唐揚げの名店「渓」監修の唐揚げが登場します。醤油とにんにく・生姜の風味を感じる王道の味付けをお楽しみいただけます。

■商品名：醤油にんにく 中津唐揚げ

■価 格：税込390円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～5月10日（日）

但し販売予定総数72万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。

※食べログ点数は2026.3.9現在での点数です。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

『九州うまかもん祭』では、九州名物のかき氷白くまをイメージしたアイスケーキも登場します。ごろっとフルーツに練乳のコクがマッチして、ひんやりでさっぱりなスイーツをお楽しみいただけます。

ごろごろフルーツたっぷり！

■商品名：白くま風アイスケーキ

■価 格：税込250円～

■販売期間：2026年4月8日（水）～4月19日（日）

但し販売予定総数14万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※稀にフルーツの種が入っている場合がありますが、お召し上がりいただいても問題ございません。

※お持ち帰り対象外。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※写真はイメージです。

スシローでは、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供しています。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、おいしさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。スシロー商品開発部には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。

月輪ひかり

幼少期から父と一緒にケーキ作りをし、「ケーキ屋さんになること」が夢で、製菓学校を経て一流ホテルに就職し、ウエディングケーキなどの作成を担当。菓子製造技能士（2級）の試験結果が優秀で、大阪地区で優秀賞を獲得しました。その後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤めた後、スシローの開発担当者に。

作田潤一

幼い頃から母と一緒にお菓子作りをしたことから、食を作る楽しさに目覚める。食に携わる仕事を目指し、高校から食品課にて知識を蓄え、専門学校で技術を学び、個人店のパティシエに。チーフパティシエを経て、一流ホテルのパティシエとして、レストランでプレートデザートやホテル全体で提供される数多くのスイーツの開発、製造に携わる。現在でも家族の誕生日にケーキを作るなど、人を喜ばせることが好きで、より多くの方に喜んでいただけるよう、入社後スイーツ開発に参入。

内平愛理

製菓学校卒業後、人気のあるケーキ店などで経験を積み、パティスリーの立ち上げや店長兼シェフ・パティシエとして活躍。製造から経営までこなした幅広い経験を活かし、常識にとらわれない自由な発想で商品開発を手掛ける。

佐藤真衣子

製菓学校卒業後、大手菓子メーカーで長年、デザートの商品開発に従事。メーカーで培った幅広い知識とトレンド感覚を活かし、お客さまの反応を直接感じられるスシローで、新たなスイーツ開発に取り組む。