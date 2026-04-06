フードデリバリーアプリ「Rocket Now（ロケットナウ）」がプロ野球公式戦に冠協賛　「読売ジャイアンツ vs. 東京ヤクルトスワローズ」戦で「Rocket Now デー（ロケットナウ デー）」

CP One Japan合同会社

送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス「Rocket Now（ロケットナウ）」は、2026年5月6日（水）に東京ドームで開催されるプロ野球公式戦「読売ジャイアンツ vs. 東京ヤクルトスワローズ」の冠スポンサーとして「Rocket Now デー（ロケットナウ デー）」を開催します。本取り組みでは、アプリ内キャンペーンやSNSを通じて観戦チケットをプレゼントするほか、試合当日には来場者向けイベントを実施します。「野球観戦ならロケットナウ」をテーマに、野球観戦の楽しみを広げます。

キャンペーン概要

・ 試合協賛：ロケットナウが冠協賛する5月6日（水）14時開始の読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ戦（東京ドームにて開催）を「Rocket Now デー（ロケットナウ デー）」として実施します。

アプリから応募できる観戦チケットプレゼント： 10％オフクーポンを利用して税込1,800円以上の注文をすると応募権利を1口獲得（エントリー）でき、抽選で86組172名様に試合観戦ペアチケットをプレゼントします。10%OFFクーポンは、ダウンロード当日の23時59分まで有効です。 クーポンはキャンペーン期間中、1日1回限り受け取ることができ、クーポンを利用して注文を繰り返すほど、当選確率が上がります。応募期間は4月6日（月）10:00～4月19日（日）23:59です。キャンペーンの詳細はアプリ内のキャンペーンページ(https://www.rocketnow.co.jp/giants-promotion/)よりご確認ください。

・ SNSキャンペーン：ロケットナウ公式X（旧Twitter）アカウントをフォローしキャンペーン投稿をリポストすると、毎日抽選で14組28名様に同チケットを進呈します。こちらの応募期間は4月6日～4月12日です。

キャンペーンの詳細はロケットナウ公式X @RocketNow_JP(https://x.com/RocketNow_JP) をご確認ください。

・ 試合当日イベント：東京ドームでの試合当日、来場先着30,000名様にオリジナルうちわをプレゼントするほか、会場内に設置するロケットナウブースではガチャ形式でオリジナルTシャツが当たるイベントを開催します。

背景と目的

ロケットナウは現在、「野球観戦ならロケットナウ」というテーマで野球コンテンツとの連携を強化しています。自宅観戦の際にフードデリバリーを活用していただくことで、試合から目を離すことなく、おいしい食事を楽しみながら応援に集中したい野球ファンの希望を叶えます。

キャンペーンページはこちら(https://www.rocketnow.co.jp/giants-promotion/)。

Rocket Now（ロケットナウ）について

ロケットナウは、送料とサービス料が無料のフードデリバリーサービスです。和食、洋食、ヘルシー志向の料理など多彩なジャンルの料理から、デザートやドリンクまで迅速かつお得にお楽しみいただけます。サービスは、北海道、東北（宮城）、関東（東京・神奈川・埼玉・千葉）、中部（愛知・静岡）、関西（大阪・京都・兵庫）、中国（広島）、九州（福岡）を中心に展開中です。

ロケットナウのアプリは、グローバルマーケットインテリジェンス企業の「センサータワー（Sensor Tower）」が主催する「Sensor Tower APAC Awards 2025」にて、「2025年に世界でローンチされた飲食店注文・フードデリバリーアプリ部門」で「世界最多ダウンロード数を記録」したアプリに認定されました。また、『Best App Award 2025』において、カテゴリ別部門ショッピングカテゴリ優秀賞を受賞。iOS／Androidの両アプリストアのダウンロード数は、フードデリバリーアプリ部門9カ月連続1位を獲得しました*1。アプリはサービス開始*2から15カ月で500万ダウンロードを突破するなど成長を続けています。

＊1 2025年7月～2026年3月 iOS、Android 統合ベース ＊2 2025年1月14日 サービスリリース時点

（出所：Global Market Intelligence: Sensor Tower）

CP One Japanについて

CP One Japan合同会社は、NYSE（ニューヨーク証券取引所）に上場しているFortune 150のテクノロジー企業Coupang, Inc.（NYSE: CPNG）の日本法人です。CP One Japanは、日本国内で「ロケットナウ（Rocket Now）」ブランドのフードデリバリーサービスを運営しており、Coupangの技術力と革新的な物流ソリューションを生かして、迅速で信頼性の高い顧客志向のフードデリバリーサービスを日本の消費者に提供することに尽力しています。

＜本件に関する報道関係のお問い合わせ先＞

Rocket Now (CP One Japan ) 広報代理 (CDR内)

rocketnowpr@cdrconsultancy.com

＜本サービス・プロモーション関係のお問い合わせ先＞

ロケットナウ PRチーム （CP One Japan合同会社）

MAIL：rn-press@rocketnow.co.jp