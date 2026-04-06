令和8年度南日本グループ入社式を開催

南日本運輸倉庫株式会社

チルド・フローズン食品輸送の南日本運輸倉庫株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大園 圭一郎 以下、当社）は、4月1日に南日本グループ合同で入社式を開催しましたので、お知らせいたします。

新入社員・役員集合写真

当日は当社17名、昭和冷凍株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：岡田 宏郎 以下、昭和冷凍）7名、計24名の新入社員を迎えて入社式を実施しました。

式典冒頭は当社代表取締役社長の大園より南日本グループの概要説明に加えて、社会人としての一歩を踏み出した新入社員に向け「皆さんは社会人1年生ですので、できなくて当たり前の事ばかりです。まずは自分ができることから集中して取り組んでください。それを愚直に突き詰めていくことで、自分にしかできないことに変わっていきます。これを表す私が好きな言葉の１つである『凡を極めて非凡に至る』をみなさんに贈ります。この言葉を忘れずに毎日の業務に取り組んでください」と社会人としての心得と激励の言葉が贈られました。

大園圭一郎の訓示

続いて昭和冷凍代表取締役社長の岡田からは業務内容や拠点紹介の説明に加えて「円滑なコミュニ―ションを図るためには相手を尊重する、理解する姿勢が大切です。仕事をするうえで周りと良好な関係を構築すると悩みや疑問を相談しやすい関係が築けます。これを常に意識して積極的に自分からコミュニケーションを図っていきましょう」との激励の言葉が贈られました。

岡田 宏郎の訓示

その後、各取締役からの挨拶、辞令交付を経て、最後は新入社員を代表して、林真心惺さん（当社）から「物流は多くの人の連携で成り立つ仕事だと考えています。その中で自分の役割を考え、一つひとつ丁寧に仕事をすることで任せてよかったと思われる、信頼される社会人を目指してまいります」、坂田誉さん（昭和冷凍）からは「これから始まる社会人生活には期待とともに不安もありますが、新しい環境で多くのことを学び信頼される存在になれるよう、小さな努力を積み重ね、その先にある成長に繋げてまいります」との力強い決意表明が行われ式典は無事終了しました。

当社、林 真心惺さん昭和冷凍、坂田 誉さん

今後も当社は人材育成を事業成長の根幹ととらえ、採用・育成強化に取り組み、高品質な物流サービスの提供を続けていくことで、社会から必要とされ選ばれ続ける企業を目指してまいります。